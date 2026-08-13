LDUR股票今天的价格是多少？ PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票今天的定价为95.29。它在95.24 - 95.35范围内交易，昨天的收盘价为95.32，交易量达到131。LDUR的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？ PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund目前的价值为95.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.45%和USD。实时查看图表以跟踪LDUR走势。

如何购买LDUR股票？ 您可以以95.29的当前价格购买PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在95.29或95.59附近，而131和-0.05%显示市场活动。立即关注LDUR的实时图表更新。

如何投资LDUR股票？ 投资PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围95.05 - 96.60和当前价格95.29。许多人在以95.29或95.59下订单之前，会比较0.06%和。实时查看LDUR价格图表，了解每日变化。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund的最高价格是96.60。在95.05 - 96.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？ PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund（LDUR）的最低价格为95.05。将其与当前的95.29和95.05 - 96.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。