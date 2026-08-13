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LDUR: PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

95.29 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDUR汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点95.24和高点95.35进行交易。

关注PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LDUR股票今天的价格是多少？

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票今天的定价为95.29。它在95.24 - 95.35范围内交易，昨天的收盘价为95.32，交易量达到131。LDUR的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund目前的价值为95.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.45%和USD。实时查看图表以跟踪LDUR走势。

如何购买LDUR股票？

您可以以95.29的当前价格购买PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在95.29或95.59附近，而131和-0.05%显示市场活动。立即关注LDUR的实时图表更新。

如何投资LDUR股票？

投资PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围95.05 - 96.60和当前价格95.29。许多人在以95.29或95.59下订单之前，会比较0.06%和。实时查看LDUR价格图表，了解每日变化。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund的最高价格是96.60。在95.05 - 96.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund（LDUR）的最低价格为95.05。将其与当前的95.29和95.05 - 96.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDUR股票是什么时候拆分的？

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.32和-0.45%中可见。

日范围
95.24 95.35
年范围
95.05 96.60
前一天收盘价
95.32
开盘价
95.34
卖价
95.29
买价
95.59
最低价
95.24
最高价
95.35
交易量
131
日变化
-0.03%
月变化
0.06%
6个月变化
-0.83%
年变化
-0.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%