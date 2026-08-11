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LDRX: SGI Enhanced Market Leaders ETF
Курс LDRX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.85, а максимальная — 37.04.
Следите за динамикой SGI Enhanced Market Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LDRX сегодня?
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) сегодня оценивается на уровне 36.94. Инструмент торгуется в пределах 36.85 - 37.04, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Market Leaders ETF?
SGI Enhanced Market Leaders ETF в настоящее время оценивается в 36.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.40% и USD. Отслеживайте движения LDRX на графике в реальном времени.
Как купить акции LDRX?
Вы можете купить акции SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) по текущей цене 36.94. Ордера обычно размещаются около 36.94 или 37.24, тогда как 9 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LDRX?
Инвестирование в SGI Enhanced Market Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 29.65 - 37.04 и текущей цены 36.94. Многие сравнивают 2.61% и 15.40% перед размещением ордеров на 36.94 или 37.24. Изучайте ежедневные изменения цены LDRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Самая высокая цена SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) за последний год составила 37.04. Акции заметно колебались в пределах 29.65 - 37.04, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Market Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Самая низкая цена SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) за год составила 29.65. Сравнение с текущими 36.94 и 29.65 - 37.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LDRX?
В прошлом SGI Enhanced Market Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 14.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.97
- Open
- 37.04
- Bid
- 36.94
- Ask
- 37.24
- Low
- 36.85
- High
- 37.04
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 15.40%
- Годовое изменение
- 14.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%