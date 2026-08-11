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LDRX: SGI Enhanced Market Leaders ETF

36.94 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDRX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.85, а максимальная — 37.04.

Следите за динамикой SGI Enhanced Market Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDRX сегодня?

SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) сегодня оценивается на уровне 36.94. Инструмент торгуется в пределах 36.85 - 37.04, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Market Leaders ETF?

SGI Enhanced Market Leaders ETF в настоящее время оценивается в 36.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.40% и USD. Отслеживайте движения LDRX на графике в реальном времени.

Как купить акции LDRX?

Вы можете купить акции SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) по текущей цене 36.94. Ордера обычно размещаются около 36.94 или 37.24, тогда как 9 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDRX?

Инвестирование в SGI Enhanced Market Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 29.65 - 37.04 и текущей цены 36.94. Многие сравнивают 2.61% и 15.40% перед размещением ордеров на 36.94 или 37.24. Изучайте ежедневные изменения цены LDRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Market Leaders ETF?

Самая высокая цена SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) за последний год составила 37.04. Акции заметно колебались в пределах 29.65 - 37.04, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Market Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Market Leaders ETF?

Самая низкая цена SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) за год составила 29.65. Сравнение с текущими 36.94 и 29.65 - 37.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDRX?

В прошлом SGI Enhanced Market Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 14.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.85 37.04
Годовой диапазон
29.65 37.04
Предыдущее закрытие
36.97
Open
37.04
Bid
36.94
Ask
37.24
Low
36.85
High
37.04
Объем
9
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
15.40%
Годовое изменение
14.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%