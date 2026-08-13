LDRX: SGI Enhanced Market Leaders ETF
今日LDRX汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点36.68和高点36.87进行交易。
关注SGI Enhanced Market Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LDRX股票今天的价格是多少？
SGI Enhanced Market Leaders ETF股票今天的定价为36.68。它在36.68 - 36.87范围内交易，昨天的收盘价为36.94，交易量达到11。LDRX的实时价格图表显示了这些更新。
SGI Enhanced Market Leaders ETF股票是否支付股息？
SGI Enhanced Market Leaders ETF目前的价值为36.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.60%和USD。实时查看图表以跟踪LDRX走势。
如何购买LDRX股票？
您可以以36.68的当前价格购买SGI Enhanced Market Leaders ETF股票。订单通常设置在36.68或36.98附近，而11和-0.49%显示市场活动。立即关注LDRX的实时图表更新。
如何投资LDRX股票？
投资SGI Enhanced Market Leaders ETF需要考虑年度范围29.65 - 37.04和当前价格36.68。许多人在以36.68或36.98下订单之前，会比较1.89%和。实时查看LDRX价格图表，了解每日变化。
SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SGI Enhanced Market Leaders ETF的最高价格是37.04。在29.65 - 37.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Market Leaders ETF的绩效。
SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最低价格是多少？
SGI Enhanced Market Leaders ETF（LDRX）的最低价格为29.65。将其与当前的36.68和29.65 - 37.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LDRX股票是什么时候拆分的？
SGI Enhanced Market Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.94和13.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.94
- 开盘价
- 36.86
- 卖价
- 36.68
- 买价
- 36.98
- 最低价
- 36.68
- 最高价
- 36.87
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- 14.59%
- 年变化
- 13.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%