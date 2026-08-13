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LDRX: SGI Enhanced Market Leaders ETF

36.68 USD 0.26 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDRX汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点36.68和高点36.87进行交易。

关注SGI Enhanced Market Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LDRX股票今天的价格是多少？

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票今天的定价为36.68。它在36.68 - 36.87范围内交易，昨天的收盘价为36.94，交易量达到11。LDRX的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票是否支付股息？

SGI Enhanced Market Leaders ETF目前的价值为36.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.60%和USD。实时查看图表以跟踪LDRX走势。

如何购买LDRX股票？

您可以以36.68的当前价格购买SGI Enhanced Market Leaders ETF股票。订单通常设置在36.68或36.98附近，而11和-0.49%显示市场活动。立即关注LDRX的实时图表更新。

如何投资LDRX股票？

投资SGI Enhanced Market Leaders ETF需要考虑年度范围29.65 - 37.04和当前价格36.68。许多人在以36.68或36.98下订单之前，会比较1.89%和。实时查看LDRX价格图表，了解每日变化。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SGI Enhanced Market Leaders ETF的最高价格是37.04。在29.65 - 37.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Market Leaders ETF的绩效。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最低价格是多少？

SGI Enhanced Market Leaders ETF（LDRX）的最低价格为29.65。将其与当前的36.68和29.65 - 37.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDRX股票是什么时候拆分的？

SGI Enhanced Market Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.94和13.60%中可见。

日范围
36.68 36.87
年范围
29.65 37.04
前一天收盘价
36.94
开盘价
36.86
卖价
36.68
买价
36.98
最低价
36.68
最高价
36.87
交易量
11
日变化
-0.70%
月变化
1.89%
6个月变化
14.59%
年变化
13.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%