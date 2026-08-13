LDRX股票今天的价格是多少？ SGI Enhanced Market Leaders ETF股票今天的定价为36.68。它在36.68 - 36.87范围内交易，昨天的收盘价为36.94，交易量达到11。LDRX的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票是否支付股息？ SGI Enhanced Market Leaders ETF目前的价值为36.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.60%和USD。实时查看图表以跟踪LDRX走势。

如何购买LDRX股票？ 您可以以36.68的当前价格购买SGI Enhanced Market Leaders ETF股票。订单通常设置在36.68或36.98附近，而11和-0.49%显示市场活动。立即关注LDRX的实时图表更新。

如何投资LDRX股票？ 投资SGI Enhanced Market Leaders ETF需要考虑年度范围29.65 - 37.04和当前价格36.68。许多人在以36.68或36.98下订单之前，会比较1.89%和。实时查看LDRX价格图表，了解每日变化。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SGI Enhanced Market Leaders ETF的最高价格是37.04。在29.65 - 37.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Market Leaders ETF的绩效。

SGI Enhanced Market Leaders ETF股票的最低价格是多少？ SGI Enhanced Market Leaders ETF（LDRX）的最低价格为29.65。将其与当前的36.68和29.65 - 37.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。