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LDRT: iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
Курс LDRT за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.91, а максимальная — 24.92.
Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LDRT сегодня?
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.91 - 24.92, вчерашнее закрытие составило 24.94, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения LDRT на графике в реальном времени.
Как купить акции LDRT?
Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 44 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LDRT?
Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.79 - 25.80 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают -0.20% и -2.01% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены LDRT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) за последний год составила 25.80. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 25.80, сравнение с 24.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 24.91 и 24.79 - 25.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LDRT?
В прошлом iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.94 и -1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.94
- Open
- 24.92
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.91
- High
- 24.92
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -2.01%
- Годовое изменение
- -1.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%