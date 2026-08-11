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LDRT: iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

24.91 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDRT за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.91, а максимальная — 24.92.

Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDRT сегодня?

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.91 - 24.92, вчерашнее закрытие составило 24.94, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения LDRT на графике в реальном времени.

Как купить акции LDRT?

Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 44 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDRT?

Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.79 - 25.80 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают -0.20% и -2.01% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены LDRT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) за последний год составила 25.80. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 25.80, сравнение с 24.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 24.91 и 24.79 - 25.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDRT?

В прошлом iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.94 и -1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.91 24.92
Годовой диапазон
24.79 25.80
Предыдущее закрытие
24.94
Open
24.92
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.91
High
24.92
Объем
44
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-2.01%
Годовое изменение
-1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%