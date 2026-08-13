LDRT: iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
今日LDRT汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.92和高点24.94进行交易。
关注iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LDRT股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票今天的定价为24.93。它在24.92 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到37。LDRT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.70%和USD。实时查看图表以跟踪LDRT走势。
如何购买LDRT股票？
您可以以24.93的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而37和0.00%显示市场活动。立即关注LDRT的实时图表更新。
如何投资LDRT股票？
投资iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF需要考虑年度范围24.79 - 25.80和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看LDRT价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF的最高价格是25.80。在24.79 - 25.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF的绩效。
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF（LDRT）的最低价格为24.79。将其与当前的24.93和24.79 - 25.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LDRT股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和-1.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.91
- 开盘价
- 24.93
- 卖价
- 24.93
- 买价
- 25.23
- 最低价
- 24.92
- 最高价
- 24.94
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- -0.12%
- 6个月变化
- -1.93%
- 年变化
- -1.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%