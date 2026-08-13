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LDRT: iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

24.93 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDRT汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.92和高点24.94进行交易。

关注iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LDRT股票今天的价格是多少？

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票今天的定价为24.93。它在24.92 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到37。LDRT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.70%和USD。实时查看图表以跟踪LDRT走势。

如何购买LDRT股票？

您可以以24.93的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而37和0.00%显示市场活动。立即关注LDRT的实时图表更新。

如何投资LDRT股票？

投资iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF需要考虑年度范围24.79 - 25.80和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看LDRT价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF的最高价格是25.80。在24.79 - 25.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF的绩效。

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF（LDRT）的最低价格为24.79。将其与当前的24.93和24.79 - 25.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDRT股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和-1.70%中可见。

日范围
24.92 24.94
年范围
24.79 25.80
前一天收盘价
24.91
开盘价
24.93
卖价
24.93
买价
25.23
最低价
24.92
最高价
24.94
交易量
37
日变化
0.08%
月变化
-0.12%
6个月变化
-1.93%
年变化
-1.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%