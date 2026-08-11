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LCR: Leuthold Core ETF

40.60 USD 0.11 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LCR за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.58, а максимальная — 40.63.

Следите за динамикой Leuthold Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LCR сегодня?

Leuthold Core ETF (LCR) сегодня оценивается на уровне 40.60. Инструмент торгуется в пределах 40.58 - 40.63, вчерашнее закрытие составило 40.49, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leuthold Core ETF?

Leuthold Core ETF в настоящее время оценивается в 40.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.02% и USD. Отслеживайте движения LCR на графике в реальном времени.

Как купить акции LCR?

Вы можете купить акции Leuthold Core ETF (LCR) по текущей цене 40.60. Ордера обычно размещаются около 40.60 или 40.90, тогда как 5 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LCR?

Инвестирование в Leuthold Core ETF предполагает учет годового диапазона 36.63 - 40.63 и текущей цены 40.60. Многие сравнивают 2.37% и 4.99% перед размещением ордеров на 40.60 или 40.90. Изучайте ежедневные изменения цены LCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Leuthold Core ETF?

Самая высокая цена Leuthold Core ETF (LCR) за последний год составила 40.63. Акции заметно колебались в пределах 36.63 - 40.63, сравнение с 40.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leuthold Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Leuthold Core ETF?

Самая низкая цена Leuthold Core ETF (LCR) за год составила 36.63. Сравнение с текущими 40.60 и 36.63 - 40.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LCR?

В прошлом Leuthold Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.49 и 5.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.58 40.63
Годовой диапазон
36.63 40.63
Предыдущее закрытие
40.49
Open
40.58
Bid
40.60
Ask
40.90
Low
40.58
High
40.63
Объем
5
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
2.37%
6-месячное изменение
4.99%
Годовое изменение
5.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%