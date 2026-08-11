- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LCR: Leuthold Core ETF
Курс LCR за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.58, а максимальная — 40.63.
Следите за динамикой Leuthold Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LCR сегодня?
Leuthold Core ETF (LCR) сегодня оценивается на уровне 40.60. Инструмент торгуется в пределах 40.58 - 40.63, вчерашнее закрытие составило 40.49, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leuthold Core ETF?
Leuthold Core ETF в настоящее время оценивается в 40.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.02% и USD. Отслеживайте движения LCR на графике в реальном времени.
Как купить акции LCR?
Вы можете купить акции Leuthold Core ETF (LCR) по текущей цене 40.60. Ордера обычно размещаются около 40.60 или 40.90, тогда как 5 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LCR?
Инвестирование в Leuthold Core ETF предполагает учет годового диапазона 36.63 - 40.63 и текущей цены 40.60. Многие сравнивают 2.37% и 4.99% перед размещением ордеров на 40.60 или 40.90. Изучайте ежедневные изменения цены LCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Leuthold Core ETF?
Самая высокая цена Leuthold Core ETF (LCR) за последний год составила 40.63. Акции заметно колебались в пределах 36.63 - 40.63, сравнение с 40.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leuthold Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Leuthold Core ETF?
Самая низкая цена Leuthold Core ETF (LCR) за год составила 36.63. Сравнение с текущими 40.60 и 36.63 - 40.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LCR?
В прошлом Leuthold Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.49 и 5.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.49
- Open
- 40.58
- Bid
- 40.60
- Ask
- 40.90
- Low
- 40.58
- High
- 40.63
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 2.37%
- 6-месячное изменение
- 4.99%
- Годовое изменение
- 5.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%