Курс LCR за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.58, а максимальная — 40.63.

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