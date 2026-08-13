LCR股票今天的价格是多少？ Leuthold Core ETF股票今天的定价为40.57。它在40.54 - 40.57范围内交易，昨天的收盘价为40.60，交易量达到6。LCR的实时价格图表显示了这些更新。

Leuthold Core ETF股票是否支付股息？ Leuthold Core ETF目前的价值为40.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.94%和USD。实时查看图表以跟踪LCR走势。

如何购买LCR股票？ 您可以以40.57的当前价格购买Leuthold Core ETF股票。订单通常设置在40.57或40.87附近，而6和0.05%显示市场活动。立即关注LCR的实时图表更新。

如何投资LCR股票？ 投资Leuthold Core ETF需要考虑年度范围36.63 - 40.63和当前价格40.57。许多人在以40.57或40.87下订单之前，会比较2.29%和。实时查看LCR价格图表，了解每日变化。

Leuthold Core ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leuthold Core ETF的最高价格是40.63。在36.63 - 40.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leuthold Core ETF的绩效。

Leuthold Core ETF股票的最低价格是多少？ Leuthold Core ETF（LCR）的最低价格为36.63。将其与当前的40.57和36.63 - 40.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。