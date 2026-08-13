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LCR: Leuthold Core ETF

40.57 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LCR汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点40.54和高点40.57进行交易。

关注Leuthold Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LCR股票今天的价格是多少？

Leuthold Core ETF股票今天的定价为40.57。它在40.54 - 40.57范围内交易，昨天的收盘价为40.60，交易量达到6。LCR的实时价格图表显示了这些更新。

Leuthold Core ETF股票是否支付股息？

Leuthold Core ETF目前的价值为40.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.94%和USD。实时查看图表以跟踪LCR走势。

如何购买LCR股票？

您可以以40.57的当前价格购买Leuthold Core ETF股票。订单通常设置在40.57或40.87附近，而6和0.05%显示市场活动。立即关注LCR的实时图表更新。

如何投资LCR股票？

投资Leuthold Core ETF需要考虑年度范围36.63 - 40.63和当前价格40.57。许多人在以40.57或40.87下订单之前，会比较2.29%和。实时查看LCR价格图表，了解每日变化。

Leuthold Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leuthold Core ETF的最高价格是40.63。在36.63 - 40.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leuthold Core ETF的绩效。

Leuthold Core ETF股票的最低价格是多少？

Leuthold Core ETF（LCR）的最低价格为36.63。将其与当前的40.57和36.63 - 40.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LCR股票是什么时候拆分的？

Leuthold Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.60和4.94%中可见。

日范围
40.54 40.57
年范围
36.63 40.63
前一天收盘价
40.60
开盘价
40.55
卖价
40.57
买价
40.87
最低价
40.54
最高价
40.57
交易量
6
日变化
-0.07%
月变化
2.29%
6个月变化
4.91%
年变化
4.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%