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LCOW: Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

26.65 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LCOW за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 26.75.

Следите за динамикой Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LCOW сегодня?

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) сегодня оценивается на уровне 26.65. Инструмент торгуется в пределах 26.65 - 26.75, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 26.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.27% и USD. Отслеживайте движения LCOW на графике в реальном времени.

Как купить акции LCOW?

Вы можете купить акции Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) по текущей цене 26.65. Ордера обычно размещаются около 26.65 или 26.95, тогда как 6 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LCOW?

Инвестирование в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 26.80 и текущей цены 26.65. Многие сравнивают 2.50% и 12.66% перед размещением ордеров на 26.65 или 26.95. Изучайте ежедневные изменения цены LCOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Самая высокая цена Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) за последний год составила 26.80. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 26.80, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Самая низкая цена Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 26.65 и 21.91 - 26.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LCOW?

В прошлом Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 13.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.65 26.75
Годовой диапазон
21.91 26.80
Предыдущее закрытие
26.66
Open
26.71
Bid
26.65
Ask
26.95
Low
26.65
High
26.75
Объем
6
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
12.66%
Годовое изменение
13.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%