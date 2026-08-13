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LCOW: Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

26.69 USD 0.04 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LCOW汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点26.69和高点26.69进行交易。

关注Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LCOW股票今天的价格是多少？

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF股票今天的定价为26.69。它在26.69 - 26.69范围内交易，昨天的收盘价为26.65，交易量达到2。LCOW的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF股票是否支付股息？

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF目前的价值为26.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.44%和USD。实时查看图表以跟踪LCOW走势。

如何购买LCOW股票？

您可以以26.69的当前价格购买Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF股票。订单通常设置在26.69或26.99附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注LCOW的实时图表更新。

如何投资LCOW股票？

投资Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF需要考虑年度范围21.91 - 26.80和当前价格26.69。许多人在以26.69或26.99下订单之前，会比较2.65%和。实时查看LCOW价格图表，了解每日变化。

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF的最高价格是26.80。在21.91 - 26.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF的绩效。

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF（LCOW）的最低价格为21.91。将其与当前的26.69和21.91 - 26.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LCOW股票是什么时候拆分的？

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.65和13.44%中可见。

日范围
26.69 26.69
年范围
21.91 26.80
前一天收盘价
26.65
开盘价
26.69
卖价
26.69
买价
26.99
最低价
26.69
最高价
26.69
交易量
2
日变化
0.15%
月变化
2.65%
6个月变化
12.83%
年变化
13.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%