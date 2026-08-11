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LCO: LOGIQ Contrarian Opportunities ETF

26.1250 USD 0.3750 (1.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LCO за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.1250, а максимальная — 26.1250.

Следите за динамикой LOGIQ Contrarian Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LCO сегодня?

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) сегодня оценивается на уровне 26.1250. Инструмент торгуется в пределах 26.1250 - 26.1250, вчерашнее закрытие составило 26.5000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 26.1250. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения LCO на графике в реальном времени.

Как купить акции LCO?

Вы можете купить акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) по текущей цене 26.1250. Ордера обычно размещаются около 26.1250 или 26.1280, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LCO?

Инвестирование в LOGIQ Contrarian Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 25.3200 - 28.3761 и текущей цены 26.1250. Многие сравнивают -3.06% и -0.29% перед размещением ордеров на 26.1250 или 26.1280. Изучайте ежедневные изменения цены LCO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?

Самая высокая цена LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) за последний год составила 28.3761. Акции заметно колебались в пределах 25.3200 - 28.3761, сравнение с 26.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LOGIQ Contrarian Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?

Самая низкая цена LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) за год составила 25.3200. Сравнение с текущими 26.1250 и 25.3200 - 28.3761 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LCO?

В прошлом LOGIQ Contrarian Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.5000 и -0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.1250 26.1250
Годовой диапазон
25.3200 28.3761
Предыдущее закрытие
26.5000
Open
26.1250
Bid
26.1250
Ask
26.1280
Low
26.1250
High
26.1250
Объем
1
Дневное изменение
-1.42%
Месячное изменение
-3.06%
6-месячное изменение
-0.29%
Годовое изменение
-0.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%