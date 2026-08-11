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LCO: LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
Курс LCO за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.1250, а максимальная — 26.1250.
Следите за динамикой LOGIQ Contrarian Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LCO сегодня?
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) сегодня оценивается на уровне 26.1250. Инструмент торгуется в пределах 26.1250 - 26.1250, вчерашнее закрытие составило 26.5000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 26.1250. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения LCO на графике в реальном времени.
Как купить акции LCO?
Вы можете купить акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) по текущей цене 26.1250. Ордера обычно размещаются около 26.1250 или 26.1280, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LCO?
Инвестирование в LOGIQ Contrarian Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 25.3200 - 28.3761 и текущей цены 26.1250. Многие сравнивают -3.06% и -0.29% перед размещением ордеров на 26.1250 или 26.1280. Изучайте ежедневные изменения цены LCO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?
Самая высокая цена LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) за последний год составила 28.3761. Акции заметно колебались в пределах 25.3200 - 28.3761, сравнение с 26.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LOGIQ Contrarian Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LOGIQ Contrarian Opportunities ETF?
Самая низкая цена LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) за год составила 25.3200. Сравнение с текущими 26.1250 и 25.3200 - 28.3761 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LCO?
В прошлом LOGIQ Contrarian Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.5000 и -0.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.5000
- Open
- 26.1250
- Bid
- 26.1250
- Ask
- 26.1280
- Low
- 26.1250
- High
- 26.1250
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -3.06%
- 6-месячное изменение
- -0.29%
- Годовое изменение
- -0.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%