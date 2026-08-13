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LCO: LOGIQ Contrarian Opportunities ETF

26.1250 USD 0.3750 (1.42%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LCO汇率已更改-1.42%。当日，交易品种以低点26.1250和高点26.1250进行交易。

关注LOGIQ Contrarian Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LCO股票今天的价格是多少？

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF股票今天的定价为26.1250。它在26.1250 - 26.1250范围内交易，昨天的收盘价为26.5000，交易量达到1。LCO的实时价格图表显示了这些更新。

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF股票是否支付股息？

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF目前的价值为26.1250。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.29%和USD。实时查看图表以跟踪LCO走势。

如何购买LCO股票？

您可以以26.1250的当前价格购买LOGIQ Contrarian Opportunities ETF股票。订单通常设置在26.1250或26.1280附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LCO的实时图表更新。

如何投资LCO股票？

投资LOGIQ Contrarian Opportunities ETF需要考虑年度范围25.3200 - 28.3761和当前价格26.1250。许多人在以26.1250或26.1280下订单之前，会比较-3.06%和。实时查看LCO价格图表，了解每日变化。

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LOGIQ Contrarian Opportunities ETF的最高价格是28.3761。在25.3200 - 28.3761内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LOGIQ Contrarian Opportunities ETF的绩效。

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF（LCO）的最低价格为25.3200。将其与当前的26.1250和25.3200 - 28.3761进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LCO股票是什么时候拆分的？

LOGIQ Contrarian Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.5000和-0.29%中可见。

日范围
26.1250 26.1250
年范围
25.3200 28.3761
前一天收盘价
26.5000
开盘价
26.1250
卖价
26.1250
买价
26.1280
最低价
26.1250
最高价
26.1250
交易量
1
日变化
-1.42%
月变化
-3.06%
6个月变化
-0.29%
年变化
-0.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%