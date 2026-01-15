- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LBAY: Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
Курс LBAY за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 26.50.
Следите за динамикой Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LBAY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LBAY сегодня?
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) сегодня оценивается на уровне 26.50. Инструмент торгуется в пределах 26.50 - 26.50, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LBAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF в настоящее время оценивается в 26.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.43% и USD. Отслеживайте движения LBAY на графике в реальном времени.
Как купить акции LBAY?
Вы можете купить акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) по текущей цене 26.50. Ордера обычно размещаются около 26.50 или 26.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LBAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LBAY?
Инвестирование в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF предполагает учет годового диапазона 23.53 - 28.83 и текущей цены 26.50. Многие сравнивают 0.99% и -5.15% перед размещением ордеров на 26.50 или 26.80. Изучайте ежедневные изменения цены LBAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?
Самая высокая цена Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) за последний год составила 28.83. Акции заметно колебались в пределах 23.53 - 28.83, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?
Самая низкая цена Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) за год составила 23.53. Сравнение с текущими 26.50 и 23.53 - 28.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LBAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LBAY?
В прошлом Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 3.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.31
- Open
- 26.50
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Low
- 26.50
- High
- 26.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- -5.15%
- Годовое изменение
- 3.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%