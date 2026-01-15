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LBAY: Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

26.50 USD 0.19 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LBAY за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 26.50.

Следите за динамикой Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LBAY сегодня?

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) сегодня оценивается на уровне 26.50. Инструмент торгуется в пределах 26.50 - 26.50, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LBAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF в настоящее время оценивается в 26.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.43% и USD. Отслеживайте движения LBAY на графике в реальном времени.

Как купить акции LBAY?

Вы можете купить акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) по текущей цене 26.50. Ордера обычно размещаются около 26.50 или 26.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LBAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LBAY?

Инвестирование в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF предполагает учет годового диапазона 23.53 - 28.83 и текущей цены 26.50. Многие сравнивают 0.99% и -5.15% перед размещением ордеров на 26.50 или 26.80. Изучайте ежедневные изменения цены LBAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?

Самая высокая цена Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) за последний год составила 28.83. Акции заметно колебались в пределах 23.53 - 28.83, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF?

Самая низкая цена Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) за год составила 23.53. Сравнение с текущими 26.50 и 23.53 - 28.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LBAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LBAY?

В прошлом Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 3.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.50 26.50
Годовой диапазон
23.53 28.83
Предыдущее закрытие
26.31
Open
26.50
Bid
26.50
Ask
26.80
Low
26.50
High
26.50
Объем
1
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
-5.15%
Годовое изменение
3.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%