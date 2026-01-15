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LBAY: Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

26.50 USD 0.19 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LBAY汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点26.50和高点26.50进行交易。

关注Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBAY新闻

常见问题解答

LBAY股票今天的价格是多少？

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票今天的定价为26.50。它在26.50 - 26.50范围内交易，昨天的收盘价为26.31，交易量达到1。LBAY的实时价格图表显示了这些更新。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票是否支付股息？

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF目前的价值为26.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.43%和USD。实时查看图表以跟踪LBAY走势。

如何购买LBAY股票？

您可以以26.50的当前价格购买Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票。订单通常设置在26.50或26.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LBAY的实时图表更新。

如何投资LBAY股票？

投资Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF需要考虑年度范围23.53 - 28.83和当前价格26.50。许多人在以26.50或26.80下订单之前，会比较0.99%和。实时查看LBAY价格图表，了解每日变化。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF的最高价格是28.83。在23.53 - 28.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF的绩效。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票的最低价格是多少？

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）的最低价格为23.53。将其与当前的26.50和23.53 - 28.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LBAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LBAY股票是什么时候拆分的？

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.31和3.43%中可见。

日范围
26.50 26.50
年范围
23.53 28.83
前一天收盘价
26.31
开盘价
26.50
卖价
26.50
买价
26.80
最低价
26.50
最高价
26.50
交易量
1
日变化
0.72%
月变化
0.99%
6个月变化
-5.15%
年变化
3.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%