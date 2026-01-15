LBAY股票今天的价格是多少？ Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票今天的定价为26.50。它在26.50 - 26.50范围内交易，昨天的收盘价为26.31，交易量达到1。LBAY的实时价格图表显示了这些更新。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票是否支付股息？ Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF目前的价值为26.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.43%和USD。实时查看图表以跟踪LBAY走势。

如何购买LBAY股票？ 您可以以26.50的当前价格购买Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票。订单通常设置在26.50或26.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LBAY的实时图表更新。

如何投资LBAY股票？ 投资Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF需要考虑年度范围23.53 - 28.83和当前价格26.50。许多人在以26.50或26.80下订单之前，会比较0.99%和。实时查看LBAY价格图表，了解每日变化。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF的最高价格是28.83。在23.53 - 28.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF的绩效。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF股票的最低价格是多少？ Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）的最低价格为23.53。将其与当前的26.50和23.53 - 28.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LBAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。