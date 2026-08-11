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LAFA: LaFayette Acquisition Corp

10.13 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LAFA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой LaFayette Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LAFA сегодня?

LaFayette Acquisition Corp (LAFA) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LAFA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LaFayette Acquisition Corp?

LaFayette Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.32% и USD. Отслеживайте движения LAFA на графике в реальном времени.

Как купить акции LAFA?

Вы можете купить акции LaFayette Acquisition Corp (LAFA) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LAFA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LAFA?

Инвестирование в LaFayette Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.20 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают 0.00% и 1.50% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены LAFA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LaFayette Acquisition Corp?

Самая высокая цена LaFayette Acquisition Corp (LAFA) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.20, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LaFayette Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LaFayette Acquisition Corp?

Самая низкая цена LaFayette Acquisition Corp (LAFA) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.13 и 9.87 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LAFA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LAFA?

В прошлом LaFayette Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и 2.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.13 10.13
Годовой диапазон
9.87 10.20
Предыдущее закрытие
10.13
Open
10.13
Bid
10.13
Ask
10.43
Low
10.13
High
10.13
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.50%
Годовое изменение
2.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%