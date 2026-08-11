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LAFA: LaFayette Acquisition Corp
Курс LAFA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой LaFayette Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LAFA сегодня?
LaFayette Acquisition Corp (LAFA) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LAFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LaFayette Acquisition Corp?
LaFayette Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.32% и USD. Отслеживайте движения LAFA на графике в реальном времени.
Как купить акции LAFA?
Вы можете купить акции LaFayette Acquisition Corp (LAFA) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LAFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LAFA?
Инвестирование в LaFayette Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.20 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают 0.00% и 1.50% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены LAFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LaFayette Acquisition Corp?
Самая высокая цена LaFayette Acquisition Corp (LAFA) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.20, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LaFayette Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LaFayette Acquisition Corp?
Самая низкая цена LaFayette Acquisition Corp (LAFA) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.13 и 9.87 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LAFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LAFA?
В прошлом LaFayette Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и 2.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.13
- High
- 10.13
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.50%
- Годовое изменение
- 2.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%