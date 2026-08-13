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LAFA: LaFayette Acquisition Corp

10.13 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LAFA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.13和高点10.13进行交易。

关注LaFayette Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LAFA股票今天的价格是多少？

LaFayette Acquisition Corp股票今天的定价为10.13。它在10.13 - 10.13范围内交易，昨天的收盘价为10.13，交易量达到4。LAFA的实时价格图表显示了这些更新。

LaFayette Acquisition Corp股票是否支付股息？

LaFayette Acquisition Corp目前的价值为10.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.32%和USD。实时查看图表以跟踪LAFA走势。

如何购买LAFA股票？

您可以以10.13的当前价格购买LaFayette Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.13或10.43附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注LAFA的实时图表更新。

如何投资LAFA股票？

投资LaFayette Acquisition Corp需要考虑年度范围9.87 - 10.20和当前价格10.13。许多人在以10.13或10.43下订单之前，会比较0.00%和。实时查看LAFA价格图表，了解每日变化。

LaFayette Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LaFayette Acquisition Corp的最高价格是10.20。在9.87 - 10.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LaFayette Acquisition Corp的绩效。

LaFayette Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

LaFayette Acquisition Corp（LAFA）的最低价格为9.87。将其与当前的10.13和9.87 - 10.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LAFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LAFA股票是什么时候拆分的？

LaFayette Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.13和2.32%中可见。

日范围
10.13 10.13
年范围
9.87 10.20
前一天收盘价
10.13
开盘价
10.13
卖价
10.13
买价
10.43
最低价
10.13
最高价
10.13
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
1.50%
年变化
2.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%