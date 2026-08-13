LAFA股票今天的价格是多少？ LaFayette Acquisition Corp股票今天的定价为10.13。它在10.13 - 10.13范围内交易，昨天的收盘价为10.13，交易量达到4。LAFA的实时价格图表显示了这些更新。

LaFayette Acquisition Corp股票是否支付股息？ LaFayette Acquisition Corp目前的价值为10.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.32%和USD。实时查看图表以跟踪LAFA走势。

如何购买LAFA股票？ 您可以以10.13的当前价格购买LaFayette Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.13或10.43附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注LAFA的实时图表更新。

如何投资LAFA股票？ 投资LaFayette Acquisition Corp需要考虑年度范围9.87 - 10.20和当前价格10.13。许多人在以10.13或10.43下订单之前，会比较0.00%和。实时查看LAFA价格图表，了解每日变化。

LaFayette Acquisition Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，LaFayette Acquisition Corp的最高价格是10.20。在9.87 - 10.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LaFayette Acquisition Corp的绩效。

LaFayette Acquisition Corp股票的最低价格是多少？ LaFayette Acquisition Corp（LAFA）的最低价格为9.87。将其与当前的10.13和9.87 - 10.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LAFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。