Валюты / LAC
LAC: Lithium Americas Corp
3.22 USD 0.02 (0.63%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAC за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.14, а максимальная — 3.28.
Следите за динамикой Lithium Americas Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAC
Дневной диапазон
3.14 3.28
Годовой диапазон
2.31 4.98
- Предыдущее закрытие
- 3.20
- Open
- 3.17
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Low
- 3.14
- High
- 3.28
- Объем
- 5.136 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 10.27%
- 6-месячное изменение
- 18.82%
- Годовое изменение
- 19.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.