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LABU: Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares

280.04 USD 3.05 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LABU за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.56, а максимальная — 283.08.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LABU сегодня?

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) сегодня оценивается на уровне 280.04. Инструмент торгуется в пределах 264.56 - 283.08, вчерашнее закрытие составило 276.99, а торговый объем достиг 664. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LABU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 280.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 128.32% и USD. Отслеживайте движения LABU на графике в реальном времени.

Как купить акции LABU?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) по текущей цене 280.04. Ордера обычно размещаются около 280.04 или 280.34, тогда как 664 и 3.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LABU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LABU?

Инвестирование в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 108.93 - 332.99 и текущей цены 280.04. Многие сравнивают 23.37% и 73.50% перед размещением ордеров на 280.04 или 280.34. Изучайте ежедневные изменения цены LABU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) за последний год составила 332.99. Акции заметно колебались в пределах 108.93 - 332.99, сравнение с 276.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) за год составила 108.93. Сравнение с текущими 280.04 и 108.93 - 332.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LABU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LABU?

В прошлом Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 276.99 и 128.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
264.56 283.08
Годовой диапазон
108.93 332.99
Предыдущее закрытие
276.99
Open
270.00
Bid
280.04
Ask
280.34
Low
264.56
High
283.08
Объем
664
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
23.37%
6-месячное изменение
73.50%
Годовое изменение
128.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%