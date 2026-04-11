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LABU: Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares
Курс LABU за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.56, а максимальная — 283.08.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LABU сегодня?
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) сегодня оценивается на уровне 280.04. Инструмент торгуется в пределах 264.56 - 283.08, вчерашнее закрытие составило 276.99, а торговый объем достиг 664. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LABU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 280.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 128.32% и USD. Отслеживайте движения LABU на графике в реальном времени.
Как купить акции LABU?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) по текущей цене 280.04. Ордера обычно размещаются около 280.04 или 280.34, тогда как 664 и 3.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LABU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LABU?
Инвестирование в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 108.93 - 332.99 и текущей цены 280.04. Многие сравнивают 23.37% и 73.50% перед размещением ордеров на 280.04 или 280.34. Изучайте ежедневные изменения цены LABU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) за последний год составила 332.99. Акции заметно колебались в пределах 108.93 - 332.99, сравнение с 276.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) за год составила 108.93. Сравнение с текущими 280.04 и 108.93 - 332.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LABU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LABU?
В прошлом Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 276.99 и 128.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 276.99
- Open
- 270.00
- Bid
- 280.04
- Ask
- 280.34
- Low
- 264.56
- High
- 283.08
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 23.37%
- 6-месячное изменение
- 73.50%
- Годовое изменение
- 128.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%