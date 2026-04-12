LABU: 三倍做多标普生物-Direxion
今日LABU汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点274.00和高点285.57进行交易。
关注三倍做多标普生物-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LABU股票今天的价格是多少？
三倍做多标普生物-Direxion股票今天的定价为279.53。它在274.00 - 285.57范围内交易，昨天的收盘价为280.04，交易量达到340。LABU的实时价格图表显示了这些更新。
三倍做多标普生物-Direxion股票是否支付股息？
三倍做多标普生物-Direxion目前的价值为279.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.90%和USD。实时查看图表以跟踪LABU走势。
如何购买LABU股票？
您可以以279.53的当前价格购买三倍做多标普生物-Direxion股票。订单通常设置在279.53或279.83附近，而340和-1.14%显示市场活动。立即关注LABU的实时图表更新。
如何投资LABU股票？
投资三倍做多标普生物-Direxion需要考虑年度范围108.93 - 332.99和当前价格279.53。许多人在以279.53或279.83下订单之前，会比较23.14%和。实时查看LABU价格图表，了解每日变化。
三倍做多标普生物-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，三倍做多标普生物-Direxion的最高价格是332.99。在108.93 - 332.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做多标普生物-Direxion的绩效。
三倍做多标普生物-Direxion股票的最低价格是多少？
三倍做多标普生物-Direxion（LABU）的最低价格为108.93。将其与当前的279.53和108.93 - 332.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LABU股票是什么时候拆分的？
三倍做多标普生物-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、280.04和127.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 280.04
- 开盘价
- 282.75
- 卖价
- 279.53
- 买价
- 279.83
- 最低价
- 274.00
- 最高价
- 285.57
- 交易量
- 340
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 23.14%
- 6个月变化
- 73.19%
- 年变化
- 127.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%