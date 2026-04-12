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LABU: 三倍做多标普生物-Direxion

279.53 USD 0.51 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LABU汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点274.00和高点285.57进行交易。

关注三倍做多标普生物-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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LABU新闻

常见问题解答

LABU股票今天的价格是多少？

三倍做多标普生物-Direxion股票今天的定价为279.53。它在274.00 - 285.57范围内交易，昨天的收盘价为280.04，交易量达到340。LABU的实时价格图表显示了这些更新。

三倍做多标普生物-Direxion股票是否支付股息？

三倍做多标普生物-Direxion目前的价值为279.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.90%和USD。实时查看图表以跟踪LABU走势。

如何购买LABU股票？

您可以以279.53的当前价格购买三倍做多标普生物-Direxion股票。订单通常设置在279.53或279.83附近，而340和-1.14%显示市场活动。立即关注LABU的实时图表更新。

如何投资LABU股票？

投资三倍做多标普生物-Direxion需要考虑年度范围108.93 - 332.99和当前价格279.53。许多人在以279.53或279.83下订单之前，会比较23.14%和。实时查看LABU价格图表，了解每日变化。

三倍做多标普生物-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，三倍做多标普生物-Direxion的最高价格是332.99。在108.93 - 332.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做多标普生物-Direxion的绩效。

三倍做多标普生物-Direxion股票的最低价格是多少？

三倍做多标普生物-Direxion（LABU）的最低价格为108.93。将其与当前的279.53和108.93 - 332.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LABU股票是什么时候拆分的？

三倍做多标普生物-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、280.04和127.90%中可见。

日范围
274.00 285.57
年范围
108.93 332.99
前一天收盘价
280.04
开盘价
282.75
卖价
279.53
买价
279.83
最低价
274.00
最高价
285.57
交易量
340
日变化
-0.18%
月变化
23.14%
6个月变化
73.19%
年变化
127.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%