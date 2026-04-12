LABU股票今天的价格是多少？ 三倍做多标普生物-Direxion股票今天的定价为279.53。它在274.00 - 285.57范围内交易，昨天的收盘价为280.04，交易量达到340。LABU的实时价格图表显示了这些更新。

三倍做多标普生物-Direxion股票是否支付股息？ 三倍做多标普生物-Direxion目前的价值为279.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.90%和USD。实时查看图表以跟踪LABU走势。

如何购买LABU股票？ 您可以以279.53的当前价格购买三倍做多标普生物-Direxion股票。订单通常设置在279.53或279.83附近，而340和-1.14%显示市场活动。立即关注LABU的实时图表更新。

如何投资LABU股票？ 投资三倍做多标普生物-Direxion需要考虑年度范围108.93 - 332.99和当前价格279.53。许多人在以279.53或279.83下订单之前，会比较23.14%和。实时查看LABU价格图表，了解每日变化。

三倍做多标普生物-Direxion股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，三倍做多标普生物-Direxion的最高价格是332.99。在108.93 - 332.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做多标普生物-Direxion的绩效。

三倍做多标普生物-Direxion股票的最低价格是多少？ 三倍做多标普生物-Direxion（LABU）的最低价格为108.93。将其与当前的279.53和108.93 - 332.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。