Курс LABD за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.91.

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