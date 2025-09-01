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LABD: Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares
Курс LABD за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.91.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LABD сегодня?
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) сегодня оценивается на уровне 7.49. Инструмент торгуется в пределах 7.41 - 7.91, вчерашнее закрытие составило 7.58, а торговый объем достиг 4314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LABD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 7.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.05% и USD. Отслеживайте движения LABD на графике в реальном времени.
Как купить акции LABD?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) по текущей цене 7.49. Ордера обычно размещаются около 7.49 или 7.79, тогда как 4314 и -3.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LABD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LABD?
Инвестирование в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 6.68 - 33.24 и текущей цены 7.49. Многие сравнивают -20.15% и -60.07% перед размещением ордеров на 7.49 или 7.79. Изучайте ежедневные изменения цены LABD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) за последний год составила 33.24. Акции заметно колебались в пределах 6.68 - 33.24, сравнение с 7.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) за год составила 6.68. Сравнение с текущими 7.49 и 6.68 - 33.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LABD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LABD?
В прошлом Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.58 и -75.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.58
- Open
- 7.78
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.41
- High
- 7.91
- Объем
- 4.314 K
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -20.15%
- 6-месячное изменение
- -60.07%
- Годовое изменение
- -75.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%