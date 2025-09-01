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LABD: Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares

7.49 USD 0.09 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LABD за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.91.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LABD сегодня?

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) сегодня оценивается на уровне 7.49. Инструмент торгуется в пределах 7.41 - 7.91, вчерашнее закрытие составило 7.58, а торговый объем достиг 4314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LABD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 7.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.05% и USD. Отслеживайте движения LABD на графике в реальном времени.

Как купить акции LABD?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) по текущей цене 7.49. Ордера обычно размещаются около 7.49 или 7.79, тогда как 4314 и -3.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LABD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LABD?

Инвестирование в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 6.68 - 33.24 и текущей цены 7.49. Многие сравнивают -20.15% и -60.07% перед размещением ордеров на 7.49 или 7.79. Изучайте ежедневные изменения цены LABD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) за последний год составила 33.24. Акции заметно колебались в пределах 6.68 - 33.24, сравнение с 7.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) за год составила 6.68. Сравнение с текущими 7.49 и 6.68 - 33.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LABD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LABD?

В прошлом Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.58 и -75.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.41 7.91
Годовой диапазон
6.68 33.24
Предыдущее закрытие
7.58
Open
7.78
Bid
7.49
Ask
7.79
Low
7.41
High
7.91
Объем
4.314 K
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
-20.15%
6-месячное изменение
-60.07%
Годовое изменение
-75.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%