LABD: 三倍做空标普生物-Direxion
今日LABD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.33和高点7.66进行交易。
关注三倍做空标普生物-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LABD股票今天的价格是多少？
三倍做空标普生物-Direxion股票今天的定价为7.49。它在7.33 - 7.66范围内交易，昨天的收盘价为7.49，交易量达到4078。LABD的实时价格图表显示了这些更新。
三倍做空标普生物-Direxion股票是否支付股息？
三倍做空标普生物-Direxion目前的价值为7.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.05%和USD。实时查看图表以跟踪LABD走势。
如何购买LABD股票？
您可以以7.49的当前价格购买三倍做空标普生物-Direxion股票。订单通常设置在7.49或7.79附近，而4078和0.94%显示市场活动。立即关注LABD的实时图表更新。
如何投资LABD股票？
投资三倍做空标普生物-Direxion需要考虑年度范围6.68 - 33.24和当前价格7.49。许多人在以7.49或7.79下订单之前，会比较-20.15%和。实时查看LABD价格图表，了解每日变化。
三倍做空标普生物-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，三倍做空标普生物-Direxion的最高价格是33.24。在6.68 - 33.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做空标普生物-Direxion的绩效。
三倍做空标普生物-Direxion股票的最低价格是多少？
三倍做空标普生物-Direxion（LABD）的最低价格为6.68。将其与当前的7.49和6.68 - 33.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LABD股票是什么时候拆分的？
三倍做空标普生物-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.49和-75.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.49
- 开盘价
- 7.42
- 卖价
- 7.49
- 买价
- 7.79
- 最低价
- 7.33
- 最高价
- 7.66
- 交易量
- 4.078 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -20.15%
- 6个月变化
- -60.07%
- 年变化
- -75.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%