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LABD: 三倍做空标普生物-Direxion

7.49 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LABD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.33和高点7.66进行交易。

关注三倍做空标普生物-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LABD新闻

常见问题解答

LABD股票今天的价格是多少？

三倍做空标普生物-Direxion股票今天的定价为7.49。它在7.33 - 7.66范围内交易，昨天的收盘价为7.49，交易量达到4078。LABD的实时价格图表显示了这些更新。

三倍做空标普生物-Direxion股票是否支付股息？

三倍做空标普生物-Direxion目前的价值为7.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.05%和USD。实时查看图表以跟踪LABD走势。

如何购买LABD股票？

您可以以7.49的当前价格购买三倍做空标普生物-Direxion股票。订单通常设置在7.49或7.79附近，而4078和0.94%显示市场活动。立即关注LABD的实时图表更新。

如何投资LABD股票？

投资三倍做空标普生物-Direxion需要考虑年度范围6.68 - 33.24和当前价格7.49。许多人在以7.49或7.79下订单之前，会比较-20.15%和。实时查看LABD价格图表，了解每日变化。

三倍做空标普生物-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，三倍做空标普生物-Direxion的最高价格是33.24。在6.68 - 33.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做空标普生物-Direxion的绩效。

三倍做空标普生物-Direxion股票的最低价格是多少？

三倍做空标普生物-Direxion（LABD）的最低价格为6.68。将其与当前的7.49和6.68 - 33.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LABD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LABD股票是什么时候拆分的？

三倍做空标普生物-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.49和-75.05%中可见。

日范围
7.33 7.66
年范围
6.68 33.24
前一天收盘价
7.49
开盘价
7.42
卖价
7.49
买价
7.79
最低价
7.33
最高价
7.66
交易量
4.078 K
日变化
0.00%
月变化
-20.15%
6个月变化
-60.07%
年变化
-75.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%