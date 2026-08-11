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KYNB: Kyntra Bio Inc

7.06 USD 0.24 (3.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KYNB за сегодня изменился на -3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.06, а максимальная — 7.33.

Следите за динамикой Kyntra Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KYNB сегодня?

Kyntra Bio Inc (KYNB) сегодня оценивается на уровне 7.06. Инструмент торгуется в пределах 7.06 - 7.33, вчерашнее закрытие составило 7.30, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kyntra Bio Inc?

Kyntra Bio Inc в настоящее время оценивается в 7.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.76% и USD. Отслеживайте движения KYNB на графике в реальном времени.

Как купить акции KYNB?

Вы можете купить акции Kyntra Bio Inc (KYNB) по текущей цене 7.06. Ордера обычно размещаются около 7.06 или 7.36, тогда как 8 и -3.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KYNB?

Инвестирование в Kyntra Bio Inc предполагает учет годового диапазона 6.32 - 9.70 и текущей цены 7.06. Многие сравнивают 2.62% и 3.07% перед размещением ордеров на 7.06 или 7.36. Изучайте ежедневные изменения цены KYNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kyntra Bio Inc?

Самая высокая цена Kyntra Bio Inc (KYNB) за последний год составила 9.70. Акции заметно колебались в пределах 6.32 - 9.70, сравнение с 7.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kyntra Bio Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kyntra Bio Inc?

Самая низкая цена Kyntra Bio Inc (KYNB) за год составила 6.32. Сравнение с текущими 7.06 и 6.32 - 9.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KYNB?

В прошлом Kyntra Bio Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.30 и -25.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.06 7.33
Годовой диапазон
6.32 9.70
Предыдущее закрытие
7.30
Open
7.29
Bid
7.06
Ask
7.36
Low
7.06
High
7.33
Объем
8
Дневное изменение
-3.29%
Месячное изменение
2.62%
6-месячное изменение
3.07%
Годовое изменение
-25.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%