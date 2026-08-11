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KYNB: Kyntra Bio Inc
Курс KYNB за сегодня изменился на -3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.06, а максимальная — 7.33.
Следите за динамикой Kyntra Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KYNB сегодня?
Kyntra Bio Inc (KYNB) сегодня оценивается на уровне 7.06. Инструмент торгуется в пределах 7.06 - 7.33, вчерашнее закрытие составило 7.30, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kyntra Bio Inc?
Kyntra Bio Inc в настоящее время оценивается в 7.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.76% и USD. Отслеживайте движения KYNB на графике в реальном времени.
Как купить акции KYNB?
Вы можете купить акции Kyntra Bio Inc (KYNB) по текущей цене 7.06. Ордера обычно размещаются около 7.06 или 7.36, тогда как 8 и -3.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KYNB?
Инвестирование в Kyntra Bio Inc предполагает учет годового диапазона 6.32 - 9.70 и текущей цены 7.06. Многие сравнивают 2.62% и 3.07% перед размещением ордеров на 7.06 или 7.36. Изучайте ежедневные изменения цены KYNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kyntra Bio Inc?
Самая высокая цена Kyntra Bio Inc (KYNB) за последний год составила 9.70. Акции заметно колебались в пределах 6.32 - 9.70, сравнение с 7.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kyntra Bio Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kyntra Bio Inc?
Самая низкая цена Kyntra Bio Inc (KYNB) за год составила 6.32. Сравнение с текущими 7.06 и 6.32 - 9.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KYNB?
В прошлом Kyntra Bio Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.30 и -25.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.30
- Open
- 7.29
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Low
- 7.06
- High
- 7.33
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -3.29%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- 3.07%
- Годовое изменение
- -25.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%