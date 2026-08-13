KYNB: Kyntra Bio Inc
今日KYNB汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点6.91和高点7.20进行交易。
关注Kyntra Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KYNB股票今天的价格是多少？
Kyntra Bio Inc股票今天的定价为7.07。它在6.91 - 7.20范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到40。KYNB的实时价格图表显示了这些更新。
Kyntra Bio Inc股票是否支付股息？
Kyntra Bio Inc目前的价值为7.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.66%和USD。实时查看图表以跟踪KYNB走势。
如何购买KYNB股票？
您可以以7.07的当前价格购买Kyntra Bio Inc股票。订单通常设置在7.07或7.37附近，而40和2.32%显示市场活动。立即关注KYNB的实时图表更新。
如何投资KYNB股票？
投资Kyntra Bio Inc需要考虑年度范围6.32 - 9.70和当前价格7.07。许多人在以7.07或7.37下订单之前，会比较2.76%和。实时查看KYNB价格图表，了解每日变化。
Kyntra Bio Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kyntra Bio Inc的最高价格是9.70。在6.32 - 9.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyntra Bio Inc的绩效。
Kyntra Bio Inc股票的最低价格是多少？
Kyntra Bio Inc（KYNB）的最低价格为6.32。将其与当前的7.07和6.32 - 9.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KYNB股票是什么时候拆分的？
Kyntra Bio Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.06和-25.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.06
- 开盘价
- 6.91
- 卖价
- 7.07
- 买价
- 7.37
- 最低价
- 6.91
- 最高价
- 7.20
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 3.21%
- 年变化
- -25.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%