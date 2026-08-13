KYNB股票今天的价格是多少？ Kyntra Bio Inc股票今天的定价为7.07。它在6.91 - 7.20范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到40。KYNB的实时价格图表显示了这些更新。

Kyntra Bio Inc股票是否支付股息？ Kyntra Bio Inc目前的价值为7.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.66%和USD。实时查看图表以跟踪KYNB走势。

如何购买KYNB股票？ 您可以以7.07的当前价格购买Kyntra Bio Inc股票。订单通常设置在7.07或7.37附近，而40和2.32%显示市场活动。立即关注KYNB的实时图表更新。

如何投资KYNB股票？ 投资Kyntra Bio Inc需要考虑年度范围6.32 - 9.70和当前价格7.07。许多人在以7.07或7.37下订单之前，会比较2.76%和。实时查看KYNB价格图表，了解每日变化。

Kyntra Bio Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Kyntra Bio Inc的最高价格是9.70。在6.32 - 9.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyntra Bio Inc的绩效。

Kyntra Bio Inc股票的最低价格是多少？ Kyntra Bio Inc（KYNB）的最低价格为6.32。将其与当前的7.07和6.32 - 9.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。