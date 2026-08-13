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KYNB: Kyntra Bio Inc

7.07 USD 0.01 (0.14%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KYNB汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点6.91和高点7.20进行交易。

关注Kyntra Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

KYNB股票今天的价格是多少？

Kyntra Bio Inc股票今天的定价为7.07。它在6.91 - 7.20范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到40。KYNB的实时价格图表显示了这些更新。

Kyntra Bio Inc股票是否支付股息？

Kyntra Bio Inc目前的价值为7.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.66%和USD。实时查看图表以跟踪KYNB走势。

如何购买KYNB股票？

您可以以7.07的当前价格购买Kyntra Bio Inc股票。订单通常设置在7.07或7.37附近，而40和2.32%显示市场活动。立即关注KYNB的实时图表更新。

如何投资KYNB股票？

投资Kyntra Bio Inc需要考虑年度范围6.32 - 9.70和当前价格7.07。许多人在以7.07或7.37下订单之前，会比较2.76%和。实时查看KYNB价格图表，了解每日变化。

Kyntra Bio Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kyntra Bio Inc的最高价格是9.70。在6.32 - 9.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyntra Bio Inc的绩效。

Kyntra Bio Inc股票的最低价格是多少？

Kyntra Bio Inc（KYNB）的最低价格为6.32。将其与当前的7.07和6.32 - 9.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KYNB股票是什么时候拆分的？

Kyntra Bio Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.06和-25.66%中可见。

日范围
6.91 7.20
年范围
6.32 9.70
前一天收盘价
7.06
开盘价
6.91
卖价
7.07
买价
7.37
最低价
6.91
最高价
7.20
交易量
40
日变化
0.14%
月变化
2.76%
6个月变化
3.21%
年变化
-25.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%