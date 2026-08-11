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KYLD: Kurv High Income ETF
Курс KYLD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.09.
Следите за динамикой Kurv High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KYLD сегодня?
Kurv High Income ETF (KYLD) сегодня оценивается на уровне 21.01. Инструмент торгуется в пределах 20.90 - 21.09, вчерашнее закрытие составило 21.06, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv High Income ETF?
Kurv High Income ETF в настоящее время оценивается в 21.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.31% и USD. Отслеживайте движения KYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции KYLD?
Вы можете купить акции Kurv High Income ETF (KYLD) по текущей цене 21.01. Ордера обычно размещаются около 21.01 или 21.31, тогда как 88 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KYLD?
Инвестирование в Kurv High Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.67 - 25.97 и текущей цены 21.01. Многие сравнивают 4.32% и 2.19% перед размещением ордеров на 21.01 или 21.31. Изучайте ежедневные изменения цены KYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kurv High Income ETF?
Самая высокая цена Kurv High Income ETF (KYLD) за последний год составила 25.97. Акции заметно колебались в пределах 17.67 - 25.97, сравнение с 21.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kurv High Income ETF?
Самая низкая цена Kurv High Income ETF (KYLD) за год составила 17.67. Сравнение с текущими 21.01 и 17.67 - 25.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KYLD?
В прошлом Kurv High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.06 и -18.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.06
- Open
- 21.09
- Bid
- 21.01
- Ask
- 21.31
- Low
- 20.90
- High
- 21.09
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 4.32%
- 6-месячное изменение
- 2.19%
- Годовое изменение
- -18.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%