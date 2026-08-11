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KYLD: Kurv High Income ETF

21.01 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KYLD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.09.

Следите за динамикой Kurv High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KYLD сегодня?

Kurv High Income ETF (KYLD) сегодня оценивается на уровне 21.01. Инструмент торгуется в пределах 20.90 - 21.09, вчерашнее закрытие составило 21.06, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv High Income ETF?

Kurv High Income ETF в настоящее время оценивается в 21.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.31% и USD. Отслеживайте движения KYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции KYLD?

Вы можете купить акции Kurv High Income ETF (KYLD) по текущей цене 21.01. Ордера обычно размещаются около 21.01 или 21.31, тогда как 88 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KYLD?

Инвестирование в Kurv High Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.67 - 25.97 и текущей цены 21.01. Многие сравнивают 4.32% и 2.19% перед размещением ордеров на 21.01 или 21.31. Изучайте ежедневные изменения цены KYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kurv High Income ETF?

Самая высокая цена Kurv High Income ETF (KYLD) за последний год составила 25.97. Акции заметно колебались в пределах 17.67 - 25.97, сравнение с 21.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kurv High Income ETF?

Самая низкая цена Kurv High Income ETF (KYLD) за год составила 17.67. Сравнение с текущими 21.01 и 17.67 - 25.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KYLD?

В прошлом Kurv High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.06 и -18.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.90 21.09
Годовой диапазон
17.67 25.97
Предыдущее закрытие
21.06
Open
21.09
Bid
21.01
Ask
21.31
Low
20.90
High
21.09
Объем
88
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
4.32%
6-месячное изменение
2.19%
Годовое изменение
-18.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%