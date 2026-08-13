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KYLD: Kurv High Income ETF

20.97 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KYLD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点20.91和高点21.07进行交易。

关注Kurv High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KYLD股票今天的价格是多少？

Kurv High Income ETF股票今天的定价为20.97。它在20.91 - 21.07范围内交易，昨天的收盘价为21.01，交易量达到42。KYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Kurv High Income ETF股票是否支付股息？

Kurv High Income ETF目前的价值为20.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.47%和USD。实时查看图表以跟踪KYLD走势。

如何购买KYLD股票？

您可以以20.97的当前价格购买Kurv High Income ETF股票。订单通常设置在20.97或21.27附近，而42和-0.10%显示市场活动。立即关注KYLD的实时图表更新。

如何投资KYLD股票？

投资Kurv High Income ETF需要考虑年度范围17.67 - 25.97和当前价格20.97。许多人在以20.97或21.27下订单之前，会比较4.12%和。实时查看KYLD价格图表，了解每日变化。

Kurv High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kurv High Income ETF的最高价格是25.97。在17.67 - 25.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv High Income ETF的绩效。

Kurv High Income ETF股票的最低价格是多少？

Kurv High Income ETF（KYLD）的最低价格为17.67。将其与当前的20.97和17.67 - 25.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KYLD股票是什么时候拆分的？

Kurv High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.01和-18.47%中可见。

日范围
20.91 21.07
年范围
17.67 25.97
前一天收盘价
21.01
开盘价
20.99
卖价
20.97
买价
21.27
最低价
20.91
最高价
21.07
交易量
42
日变化
-0.19%
月变化
4.12%
6个月变化
1.99%
年变化
-18.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%