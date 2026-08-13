KYLD: Kurv High Income ETF
今日KYLD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点20.91和高点21.07进行交易。
关注Kurv High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KYLD股票今天的价格是多少？
Kurv High Income ETF股票今天的定价为20.97。它在20.91 - 21.07范围内交易，昨天的收盘价为21.01，交易量达到42。KYLD的实时价格图表显示了这些更新。
Kurv High Income ETF股票是否支付股息？
Kurv High Income ETF目前的价值为20.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.47%和USD。实时查看图表以跟踪KYLD走势。
如何购买KYLD股票？
您可以以20.97的当前价格购买Kurv High Income ETF股票。订单通常设置在20.97或21.27附近，而42和-0.10%显示市场活动。立即关注KYLD的实时图表更新。
如何投资KYLD股票？
投资Kurv High Income ETF需要考虑年度范围17.67 - 25.97和当前价格20.97。许多人在以20.97或21.27下订单之前，会比较4.12%和。实时查看KYLD价格图表，了解每日变化。
Kurv High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kurv High Income ETF的最高价格是25.97。在17.67 - 25.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv High Income ETF的绩效。
Kurv High Income ETF股票的最低价格是多少？
Kurv High Income ETF（KYLD）的最低价格为17.67。将其与当前的20.97和17.67 - 25.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KYLD股票是什么时候拆分的？
Kurv High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.01和-18.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.01
- 开盘价
- 20.99
- 卖价
- 20.97
- 买价
- 21.27
- 最低价
- 20.91
- 最高价
- 21.07
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 1.99%
- 年变化
- -18.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%