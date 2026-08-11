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KYIV: Kyivstar Group Ltd.

13.18 USD 0.20 (1.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KYIV за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.36.

Следите за динамикой Kyivstar Group Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KYIV сегодня?

Kyivstar Group Ltd. (KYIV) сегодня оценивается на уровне 13.18. Инструмент торгуется в пределах 13.13 - 13.36, вчерашнее закрытие составило 13.38, а торговый объем достиг 634. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kyivstar Group Ltd.?

Kyivstar Group Ltd. в настоящее время оценивается в 13.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения KYIV на графике в реальном времени.

Как купить акции KYIV?

Вы можете купить акции Kyivstar Group Ltd. (KYIV) по текущей цене 13.18. Ордера обычно размещаются около 13.18 или 13.48, тогда как 634 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KYIV?

Инвестирование в Kyivstar Group Ltd. предполагает учет годового диапазона 9.29 - 16.53 и текущей цены 13.18. Многие сравнивают -3.94% и 13.04% перед размещением ордеров на 13.18 или 13.48. Изучайте ежедневные изменения цены KYIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kyivstar Group Ltd.?

Самая высокая цена Kyivstar Group Ltd. (KYIV) за последний год составила 16.53. Акции заметно колебались в пределах 9.29 - 16.53, сравнение с 13.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kyivstar Group Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kyivstar Group Ltd.?

Самая низкая цена Kyivstar Group Ltd. (KYIV) за год составила 9.29. Сравнение с текущими 13.18 и 9.29 - 16.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KYIV?

В прошлом Kyivstar Group Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.38 и 13.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.13 13.36
Годовой диапазон
9.29 16.53
Предыдущее закрытие
13.38
Open
13.30
Bid
13.18
Ask
13.48
Low
13.13
High
13.36
Объем
634
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
-3.94%
6-месячное изменение
13.04%
Годовое изменение
13.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%