Курс KYIV за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.36.

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