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KYIV: Kyivstar Group Ltd.
Курс KYIV за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.36.
Следите за динамикой Kyivstar Group Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KYIV сегодня?
Kyivstar Group Ltd. (KYIV) сегодня оценивается на уровне 13.18. Инструмент торгуется в пределах 13.13 - 13.36, вчерашнее закрытие составило 13.38, а торговый объем достиг 634. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KYIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kyivstar Group Ltd.?
Kyivstar Group Ltd. в настоящее время оценивается в 13.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения KYIV на графике в реальном времени.
Как купить акции KYIV?
Вы можете купить акции Kyivstar Group Ltd. (KYIV) по текущей цене 13.18. Ордера обычно размещаются около 13.18 или 13.48, тогда как 634 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KYIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KYIV?
Инвестирование в Kyivstar Group Ltd. предполагает учет годового диапазона 9.29 - 16.53 и текущей цены 13.18. Многие сравнивают -3.94% и 13.04% перед размещением ордеров на 13.18 или 13.48. Изучайте ежедневные изменения цены KYIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kyivstar Group Ltd.?
Самая высокая цена Kyivstar Group Ltd. (KYIV) за последний год составила 16.53. Акции заметно колебались в пределах 9.29 - 16.53, сравнение с 13.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kyivstar Group Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kyivstar Group Ltd.?
Самая низкая цена Kyivstar Group Ltd. (KYIV) за год составила 9.29. Сравнение с текущими 13.18 и 9.29 - 16.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KYIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KYIV?
В прошлом Kyivstar Group Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.38 и 13.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.38
- Open
- 13.30
- Bid
- 13.18
- Ask
- 13.48
- Low
- 13.13
- High
- 13.36
- Объем
- 634
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -3.94%
- 6-месячное изменение
- 13.04%
- Годовое изменение
- 13.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%