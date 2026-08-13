KYIV股票今天的价格是多少？ Kyivstar Group Ltd.股票今天的定价为13.10。它在12.92 - 13.33范围内交易，昨天的收盘价为13.18，交易量达到745。KYIV的实时价格图表显示了这些更新。

Kyivstar Group Ltd.股票是否支付股息？ Kyivstar Group Ltd.目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.93%和USD。实时查看图表以跟踪KYIV走势。

如何购买KYIV股票？ 您可以以13.10的当前价格购买Kyivstar Group Ltd.股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而745和-0.98%显示市场活动。立即关注KYIV的实时图表更新。

如何投资KYIV股票？ 投资Kyivstar Group Ltd.需要考虑年度范围9.29 - 16.53和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较-4.52%和。实时查看KYIV价格图表，了解每日变化。

Kyivstar Group Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Kyivstar Group Ltd.的最高价格是16.53。在9.29 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyivstar Group Ltd.的绩效。

Kyivstar Group Ltd.股票的最低价格是多少？ Kyivstar Group Ltd.（KYIV）的最低价格为9.29。将其与当前的13.10和9.29 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。