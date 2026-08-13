报价部分
货币 / KYIV
回到股票

KYIV: Kyivstar Group Ltd.

13.10 USD 0.08 (0.61%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KYIV汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点12.92和高点13.33进行交易。

关注Kyivstar Group Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KYIV股票今天的价格是多少？

Kyivstar Group Ltd.股票今天的定价为13.10。它在12.92 - 13.33范围内交易，昨天的收盘价为13.18，交易量达到745。KYIV的实时价格图表显示了这些更新。

Kyivstar Group Ltd.股票是否支付股息？

Kyivstar Group Ltd.目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.93%和USD。实时查看图表以跟踪KYIV走势。

如何购买KYIV股票？

您可以以13.10的当前价格购买Kyivstar Group Ltd.股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而745和-0.98%显示市场活动。立即关注KYIV的实时图表更新。

如何投资KYIV股票？

投资Kyivstar Group Ltd.需要考虑年度范围9.29 - 16.53和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较-4.52%和。实时查看KYIV价格图表，了解每日变化。

Kyivstar Group Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kyivstar Group Ltd.的最高价格是16.53。在9.29 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyivstar Group Ltd.的绩效。

Kyivstar Group Ltd.股票的最低价格是多少？

Kyivstar Group Ltd.（KYIV）的最低价格为9.29。将其与当前的13.10和9.29 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KYIV股票是什么时候拆分的？

Kyivstar Group Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.18和12.93%中可见。

日范围
12.92 13.33
年范围
9.29 16.53
前一天收盘价
13.18
开盘价
13.23
卖价
13.10
买价
13.40
最低价
12.92
最高价
13.33
交易量
745
日变化
-0.61%
月变化
-4.52%
6个月变化
12.35%
年变化
12.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%