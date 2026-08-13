KYIV: Kyivstar Group Ltd.
今日KYIV汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点12.92和高点13.33进行交易。
关注Kyivstar Group Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KYIV股票今天的价格是多少？
Kyivstar Group Ltd.股票今天的定价为13.10。它在12.92 - 13.33范围内交易，昨天的收盘价为13.18，交易量达到745。KYIV的实时价格图表显示了这些更新。
Kyivstar Group Ltd.股票是否支付股息？
Kyivstar Group Ltd.目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.93%和USD。实时查看图表以跟踪KYIV走势。
如何购买KYIV股票？
您可以以13.10的当前价格购买Kyivstar Group Ltd.股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而745和-0.98%显示市场活动。立即关注KYIV的实时图表更新。
如何投资KYIV股票？
投资Kyivstar Group Ltd.需要考虑年度范围9.29 - 16.53和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较-4.52%和。实时查看KYIV价格图表，了解每日变化。
Kyivstar Group Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kyivstar Group Ltd.的最高价格是16.53。在9.29 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kyivstar Group Ltd.的绩效。
Kyivstar Group Ltd.股票的最低价格是多少？
Kyivstar Group Ltd.（KYIV）的最低价格为9.29。将其与当前的13.10和9.29 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KYIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KYIV股票是什么时候拆分的？
Kyivstar Group Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.18和12.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.18
- 开盘价
- 13.23
- 卖价
- 13.10
- 买价
- 13.40
- 最低价
- 12.92
- 最高价
- 13.33
- 交易量
- 745
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- -4.52%
- 6个月变化
- 12.35%
- 年变化
- 12.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%