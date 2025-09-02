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KWT: iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF
Курс KWT за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.13, а максимальная — 37.37.
Следите за динамикой iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KWT
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KWT сегодня?
iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) сегодня оценивается на уровне 37.13. Инструмент торгуется в пределах 37.13 - 37.37, вчерашнее закрытие составило 37.08, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF?
iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF в настоящее время оценивается в 37.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.00% и USD. Отслеживайте движения KWT на графике в реальном времени.
Как купить акции KWT?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) по текущей цене 37.13. Ордера обычно размещаются около 37.13 или 37.43, тогда как 5 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KWT?
Инвестирование в iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF предполагает учет годового диапазона 35.54 - 41.08 и текущей цены 37.13. Многие сравнивают 0.57% и 2.23% перед размещением ордеров на 37.13 или 37.43. Изучайте ежедневные изменения цены KWT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF?
Самая высокая цена iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) за последний год составила 41.08. Акции заметно колебались в пределах 35.54 - 41.08, сравнение с 37.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF?
Самая низкая цена iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) за год составила 35.54. Сравнение с текущими 37.13 и 35.54 - 41.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KWT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KWT?
В прошлом iShares Trust iShares MSCI Kuwait ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.08 и -3.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.08
- Open
- 37.21
- Bid
- 37.13
- Ask
- 37.43
- Low
- 37.13
- High
- 37.37
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- -3.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%