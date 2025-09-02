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KWT: 太阳能ETF-Market Vectors

37.13 USD 0.05 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KWT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点37.13和高点37.37进行交易。

关注太阳能ETF-Market Vectors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KWT新闻

常见问题解答

KWT股票今天的价格是多少？

太阳能ETF-Market Vectors股票今天的定价为37.13。它在37.13 - 37.37范围内交易，昨天的收盘价为37.08，交易量达到5。KWT的实时价格图表显示了这些更新。

太阳能ETF-Market Vectors股票是否支付股息？

太阳能ETF-Market Vectors目前的价值为37.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.00%和USD。实时查看图表以跟踪KWT走势。

如何购买KWT股票？

您可以以37.13的当前价格购买太阳能ETF-Market Vectors股票。订单通常设置在37.13或37.43附近，而5和-0.21%显示市场活动。立即关注KWT的实时图表更新。

如何投资KWT股票？

投资太阳能ETF-Market Vectors需要考虑年度范围35.54 - 41.08和当前价格37.13。许多人在以37.13或37.43下订单之前，会比较0.57%和。实时查看KWT价格图表，了解每日变化。

太阳能ETF-Market Vectors股票的最高价格是多少？

在过去一年中，太阳能ETF-Market Vectors的最高价格是41.08。在35.54 - 41.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太阳能ETF-Market Vectors的绩效。

太阳能ETF-Market Vectors股票的最低价格是多少？

太阳能ETF-Market Vectors（KWT）的最低价格为35.54。将其与当前的37.13和35.54 - 41.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KWT股票是什么时候拆分的？

太阳能ETF-Market Vectors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.08和-3.00%中可见。

日范围
37.13 37.37
年范围
35.54 41.08
前一天收盘价
37.08
开盘价
37.21
卖价
37.13
买价
37.43
最低价
37.13
最高价
37.37
交易量
5
日变化
0.13%
月变化
0.57%
6个月变化
2.23%
年变化
-3.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%