KWT: 太阳能ETF-Market Vectors
今日KWT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点37.13和高点37.37进行交易。
关注太阳能ETF-Market Vectors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KWT股票今天的价格是多少？
太阳能ETF-Market Vectors股票今天的定价为37.13。它在37.13 - 37.37范围内交易，昨天的收盘价为37.08，交易量达到5。KWT的实时价格图表显示了这些更新。
太阳能ETF-Market Vectors股票是否支付股息？
太阳能ETF-Market Vectors目前的价值为37.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.00%和USD。实时查看图表以跟踪KWT走势。
如何购买KWT股票？
您可以以37.13的当前价格购买太阳能ETF-Market Vectors股票。订单通常设置在37.13或37.43附近，而5和-0.21%显示市场活动。立即关注KWT的实时图表更新。
如何投资KWT股票？
投资太阳能ETF-Market Vectors需要考虑年度范围35.54 - 41.08和当前价格37.13。许多人在以37.13或37.43下订单之前，会比较0.57%和。实时查看KWT价格图表，了解每日变化。
太阳能ETF-Market Vectors股票的最高价格是多少？
在过去一年中，太阳能ETF-Market Vectors的最高价格是41.08。在35.54 - 41.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太阳能ETF-Market Vectors的绩效。
太阳能ETF-Market Vectors股票的最低价格是多少？
太阳能ETF-Market Vectors（KWT）的最低价格为35.54。将其与当前的37.13和35.54 - 41.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KWT股票是什么时候拆分的？
太阳能ETF-Market Vectors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.08和-3.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.08
- 开盘价
- 37.21
- 卖价
- 37.13
- 买价
- 37.43
- 最低价
- 37.13
- 最高价
- 37.37
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 2.23%
- 年变化
- -3.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%