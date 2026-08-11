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KWIN: KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

25.75 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KWIN за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.80.

Следите за динамикой KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KWIN сегодня?

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) сегодня оценивается на уровне 25.75. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.80, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF в настоящее время оценивается в 25.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.39% и USD. Отслеживайте движения KWIN на графике в реальном времени.

Как купить акции KWIN?

Вы можете купить акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) по текущей цене 25.75. Ордера обычно размещаются около 25.75 или 26.05, тогда как 113 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KWIN?

Инвестирование в KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.87 - 27.11 и текущей цены 25.75. Многие сравнивают 0.12% и 1.70% перед размещением ордеров на 25.75 или 26.05. Изучайте ежедневные изменения цены KWIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) за последний год составила 27.11. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 27.11, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) за год составила 24.87. Сравнение с текущими 25.75 и 24.87 - 27.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KWIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KWIN?

В прошлом KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и 2.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.54 25.80
Годовой диапазон
24.87 27.11
Предыдущее закрытие
25.73
Open
25.73
Bid
25.75
Ask
26.05
Low
25.54
High
25.80
Объем
113
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
1.70%
Годовое изменение
2.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%