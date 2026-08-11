KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) сегодня оценивается на уровне 25.75. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.80, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWIN в реальном времени.

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF в настоящее время оценивается в 25.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.39% и USD. Отслеживайте движения KWIN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) по текущей цене 25.75. Ордера обычно размещаются около 25.75 или 26.05, тогда как 113 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWIN на графике в реальном времени.

Инвестирование в KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.87 - 27.11 и текущей цены 25.75. Многие сравнивают 0.12% и 1.70% перед размещением ордеров на 25.75 или 26.05. Изучайте ежедневные изменения цены KWIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) за последний год составила 27.11. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 27.11, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF на графике в реальном времени.