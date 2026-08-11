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KWIN: KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
Курс KWIN за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.80.
Следите за динамикой KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KWIN сегодня?
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) сегодня оценивается на уровне 25.75. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.80, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF в настоящее время оценивается в 25.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.39% и USD. Отслеживайте движения KWIN на графике в реальном времени.
Как купить акции KWIN?
Вы можете купить акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) по текущей цене 25.75. Ордера обычно размещаются около 25.75 или 26.05, тогда как 113 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KWIN?
Инвестирование в KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.87 - 27.11 и текущей цены 25.75. Многие сравнивают 0.12% и 1.70% перед размещением ордеров на 25.75 или 26.05. Изучайте ежедневные изменения цены KWIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) за последний год составила 27.11. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 27.11, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) за год составила 24.87. Сравнение с текущими 25.75 и 24.87 - 27.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KWIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KWIN?
В прошлом KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и 2.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.73
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Low
- 25.54
- High
- 25.80
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 1.70%
- Годовое изменение
- 2.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%