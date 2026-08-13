KWIN: KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
今日KWIN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.65和高点25.77进行交易。
关注KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KWIN股票今天的价格是多少？
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票今天的定价为25.77。它在25.65 - 25.77范围内交易，昨天的收盘价为25.75，交易量达到68。KWIN的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF目前的价值为25.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.47%和USD。实时查看图表以跟踪KWIN走势。
如何购买KWIN股票？
您可以以25.77的当前价格购买KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票。订单通常设置在25.77或26.07附近，而68和0.04%显示市场活动。立即关注KWIN的实时图表更新。
如何投资KWIN股票？
投资KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF需要考虑年度范围24.87 - 27.11和当前价格25.77。许多人在以25.77或26.07下订单之前，会比较0.19%和。实时查看KWIN价格图表，了解每日变化。
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF的最高价格是27.11。在24.87 - 27.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF的绩效。
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF（KWIN）的最低价格为24.87。将其与当前的25.77和24.87 - 27.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KWIN股票是什么时候拆分的？
KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.75和2.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.75
- 开盘价
- 25.76
- 卖价
- 25.77
- 买价
- 26.07
- 最低价
- 25.65
- 最高价
- 25.77
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 1.78%
- 年变化
- 2.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%