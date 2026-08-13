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KWIN: KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

25.77 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KWIN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.65和高点25.77进行交易。

关注KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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常见问题解答

KWIN股票今天的价格是多少？

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票今天的定价为25.77。它在25.65 - 25.77范围内交易，昨天的收盘价为25.75，交易量达到68。KWIN的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF目前的价值为25.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.47%和USD。实时查看图表以跟踪KWIN走势。

如何购买KWIN股票？

您可以以25.77的当前价格购买KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票。订单通常设置在25.77或26.07附近，而68和0.04%显示市场活动。立即关注KWIN的实时图表更新。

如何投资KWIN股票？

投资KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF需要考虑年度范围24.87 - 27.11和当前价格25.77。许多人在以25.77或26.07下订单之前，会比较0.19%和。实时查看KWIN价格图表，了解每日变化。

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF的最高价格是27.11。在24.87 - 27.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF的绩效。

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF（KWIN）的最低价格为24.87。将其与当前的25.77和24.87 - 27.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KWIN股票是什么时候拆分的？

KraneShares Trust - KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.75和2.47%中可见。

日范围
25.65 25.77
年范围
24.87 27.11
前一天收盘价
25.75
开盘价
25.76
卖价
25.77
买价
26.07
最低价
25.65
最高价
25.77
交易量
68
日变化
0.08%
月变化
0.19%
6个月变化
1.78%
年变化
2.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%