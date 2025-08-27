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KVLE: KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
Курс KVLE за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.18, а максимальная — 29.21.
Следите за динамикой KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KVLE сегодня?
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE) сегодня оценивается на уровне 29.18. Инструмент торгуется в пределах 29.18 - 29.21, вчерашнее закрытие составило 29.35, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KVLE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF?
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF в настоящее время оценивается в 29.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.23% и USD. Отслеживайте движения KVLE на графике в реальном времени.
Как купить акции KVLE?
Вы можете купить акции KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE) по текущей цене 29.18. Ордера обычно размещаются около 29.18 или 29.48, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KVLE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KVLE?
Инвестирование в KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF предполагает учет годового диапазона 24.36 - 29.38 и текущей цены 29.18. Многие сравнивают 1.89% и 9.86% перед размещением ордеров на 29.18 или 29.48. Изучайте ежедневные изменения цены KVLE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE) за последний год составила 29.38. Акции заметно колебались в пределах 24.36 - 29.38, сравнение с 29.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE) за год составила 24.36. Сравнение с текущими 29.18 и 24.36 - 29.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KVLE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KVLE?
В прошлом KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.35 и 8.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.35
- Open
- 29.21
- Bid
- 29.18
- Ask
- 29.48
- Low
- 29.18
- High
- 29.21
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 1.89%
- 6-месячное изменение
- 9.86%
- Годовое изменение
- 8.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%