KVLE: KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
今日KVLE汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点29.18和高点29.21进行交易。
关注KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KVLE股票今天的价格是多少？
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票今天的定价为29.18。它在29.18 - 29.21范围内交易，昨天的收盘价为29.35，交易量达到2。KVLE的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF目前的价值为29.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.23%和USD。实时查看图表以跟踪KVLE走势。
如何购买KVLE股票？
您可以以29.18的当前价格购买KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票。订单通常设置在29.18或29.48附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注KVLE的实时图表更新。
如何投资KVLE股票？
投资KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF需要考虑年度范围24.36 - 29.38和当前价格29.18。许多人在以29.18或29.48下订单之前，会比较1.89%和。实时查看KVLE价格图表，了解每日变化。
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF的最高价格是29.38。在24.36 - 29.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF的绩效。
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF（KVLE）的最低价格为24.36。将其与当前的29.18和24.36 - 29.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KVLE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KVLE股票是什么时候拆分的？
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.35和8.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.35
- 开盘价
- 29.21
- 卖价
- 29.18
- 买价
- 29.48
- 最低价
- 29.18
- 最高价
- 29.21
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- 9.86%
- 年变化
- 8.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%