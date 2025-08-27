报价部分
货币 / KVLE
回到股票

KVLE: KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

29.18 USD 0.17 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KVLE汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点29.18和高点29.21进行交易。

关注KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KVLE新闻

常见问题解答

KVLE股票今天的价格是多少？

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票今天的定价为29.18。它在29.18 - 29.21范围内交易，昨天的收盘价为29.35，交易量达到2。KVLE的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF目前的价值为29.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.23%和USD。实时查看图表以跟踪KVLE走势。

如何购买KVLE股票？

您可以以29.18的当前价格购买KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票。订单通常设置在29.18或29.48附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注KVLE的实时图表更新。

如何投资KVLE股票？

投资KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF需要考虑年度范围24.36 - 29.38和当前价格29.18。许多人在以29.18或29.48下订单之前，会比较1.89%和。实时查看KVLE价格图表，了解每日变化。

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF的最高价格是29.38。在24.36 - 29.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF的绩效。

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF（KVLE）的最低价格为24.36。将其与当前的29.18和24.36 - 29.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KVLE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KVLE股票是什么时候拆分的？

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.35和8.23%中可见。

日范围
29.18 29.21
年范围
24.36 29.38
前一天收盘价
29.35
开盘价
29.21
卖价
29.18
买价
29.48
最低价
29.18
最高价
29.21
交易量
2
日变化
-0.58%
月变化
1.89%
6个月变化
9.86%
年变化
8.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%