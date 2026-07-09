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KURE: KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

18.81 USD 0.27 (1.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KURE за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.51, а максимальная — 18.81.

Следите за динамикой KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KURE сегодня?

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) сегодня оценивается на уровне 18.81. Инструмент торгуется в пределах 18.51 - 18.81, вчерашнее закрытие составило 18.54, а торговый объем достиг 330. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KURE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF в настоящее время оценивается в 18.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.98% и USD. Отслеживайте движения KURE на графике в реальном времени.

Как купить акции KURE?

Вы можете купить акции KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) по текущей цене 18.81. Ордера обычно размещаются около 18.81 или 19.11, тогда как 330 и 1.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KURE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KURE?

Инвестирование в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF предполагает учет годового диапазона 14.38 - 19.93 и текущей цены 18.81. Многие сравнивают 10.19% и 10.00% перед размещением ордеров на 18.81 или 19.11. Изучайте ежедневные изменения цены KURE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) за последний год составила 19.93. Акции заметно колебались в пределах 14.38 - 19.93, сравнение с 18.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) за год составила 14.38. Сравнение с текущими 18.81 и 14.38 - 19.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KURE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KURE?

В прошлом KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.54 и -1.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.51 18.81
Годовой диапазон
14.38 19.93
Предыдущее закрытие
18.54
Open
18.51
Bid
18.81
Ask
19.11
Low
18.51
High
18.81
Объем
330
Дневное изменение
1.46%
Месячное изменение
10.19%
6-месячное изменение
10.00%
Годовое изменение
-1.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%