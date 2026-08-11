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KTWO: K2 Capital Acquisition Corp
Курс KTWO за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой K2 Capital Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KTWO сегодня?
K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям K2 Capital Acquisition Corp?
K2 Capital Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.52% и USD. Отслеживайте движения KTWO на графике в реальном времени.
Как купить акции KTWO?
Вы можете купить акции K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KTWO?
Инвестирование в K2 Capital Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.07 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.70% и 1.52% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены KTWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции K2 Capital Acquisition Corp?
Самая высокая цена K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) за последний год составила 10.07. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.07, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K2 Capital Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции K2 Capital Acquisition Corp?
Самая низкая цена K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.03 и 9.85 - 10.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KTWO?
В прошлом K2 Capital Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 1.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 10.03
- High
- 10.03
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- 1.52%
- Годовое изменение
- 1.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%