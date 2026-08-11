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KTWO: K2 Capital Acquisition Corp

10.03 USD 0.07 (0.70%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KTWO за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой K2 Capital Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KTWO сегодня?

K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTWO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям K2 Capital Acquisition Corp?

K2 Capital Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.52% и USD. Отслеживайте движения KTWO на графике в реальном времени.

Как купить акции KTWO?

Вы можете купить акции K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTWO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KTWO?

Инвестирование в K2 Capital Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.07 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.70% и 1.52% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены KTWO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции K2 Capital Acquisition Corp?

Самая высокая цена K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) за последний год составила 10.07. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.07, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K2 Capital Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции K2 Capital Acquisition Corp?

Самая низкая цена K2 Capital Acquisition Corp (KTWO) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.03 и 9.85 - 10.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KTWO?

В прошлом K2 Capital Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 1.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.03 10.03
Годовой диапазон
9.85 10.07
Предыдущее закрытие
9.96
Open
10.03
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.03
High
10.03
Объем
1
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
1.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%