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KTWO: K2 Capital Acquisition Corp

10.05 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KTWO汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.04和高点10.05进行交易。

关注K2 Capital Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KTWO股票今天的价格是多少？

K2 Capital Acquisition Corp股票今天的定价为10.05。它在10.04 - 10.05范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到5。KTWO的实时价格图表显示了这些更新。

K2 Capital Acquisition Corp股票是否支付股息？

K2 Capital Acquisition Corp目前的价值为10.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.72%和USD。实时查看图表以跟踪KTWO走势。

如何购买KTWO股票？

您可以以10.05的当前价格购买K2 Capital Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.05或10.35附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注KTWO的实时图表更新。

如何投资KTWO股票？

投资K2 Capital Acquisition Corp需要考虑年度范围9.85 - 10.07和当前价格10.05。许多人在以10.05或10.35下订单之前，会比较0.90%和。实时查看KTWO价格图表，了解每日变化。

K2 Capital Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，K2 Capital Acquisition Corp的最高价格是10.07。在9.85 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪K2 Capital Acquisition Corp的绩效。

K2 Capital Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

K2 Capital Acquisition Corp（KTWO）的最低价格为9.85。将其与当前的10.05和9.85 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KTWO股票是什么时候拆分的？

K2 Capital Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和1.72%中可见。

日范围
10.04 10.05
年范围
9.85 10.07
前一天收盘价
10.03
开盘价
10.05
卖价
10.05
买价
10.35
最低价
10.04
最高价
10.05
交易量
5
日变化
0.20%
月变化
0.90%
6个月变化
1.72%
年变化
1.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%