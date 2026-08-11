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KSPY: KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
Курс KSPY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.84, а максимальная — 29.93.
Следите за динамикой KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KSPY сегодня?
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) сегодня оценивается на уровне 29.87. Инструмент торгуется в пределах 29.84 - 29.93, вчерашнее закрытие составило 29.88, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF?
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF в настоящее время оценивается в 29.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.24% и USD. Отслеживайте движения KSPY на графике в реальном времени.
Как купить акции KSPY?
Вы можете купить акции KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) по текущей цене 29.87. Ордера обычно размещаются около 29.87 или 30.17, тогда как 74 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KSPY?
Инвестирование в KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF предполагает учет годового диапазона 26.82 - 29.99 и текущей цены 29.87. Многие сравнивают 0.40% и 7.06% перед размещением ордеров на 29.87 или 30.17. Изучайте ежедневные изменения цены KSPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) за последний год составила 29.99. Акции заметно колебались в пределах 26.82 - 29.99, сравнение с 29.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) за год составила 26.82. Сравнение с текущими 29.87 и 26.82 - 29.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KSPY?
В прошлом KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.88 и 7.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.88
- Open
- 29.88
- Bid
- 29.87
- Ask
- 30.17
- Low
- 29.84
- High
- 29.93
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 7.06%
- Годовое изменение
- 7.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%