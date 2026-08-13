KSPY股票今天的价格是多少？ KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票今天的定价为29.84。它在29.84 - 29.93范围内交易，昨天的收盘价为29.87，交易量达到61。KSPY的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票是否支付股息？ KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF目前的价值为29.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪KSPY走势。

如何购买KSPY股票？ 您可以以29.84的当前价格购买KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票。订单通常设置在29.84或30.14附近，而61和-0.23%显示市场活动。立即关注KSPY的实时图表更新。

如何投资KSPY股票？ 投资KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF需要考虑年度范围26.82 - 29.99和当前价格29.84。许多人在以29.84或30.14下订单之前，会比较0.30%和。实时查看KSPY价格图表，了解每日变化。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的最高价格是29.99。在26.82 - 29.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的绩效。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF（KSPY）的最低价格为26.82。将其与当前的29.84和26.82 - 29.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。