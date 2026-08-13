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KSPY: KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

29.84 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KSPY汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.84和高点29.93进行交易。

关注KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

KSPY股票今天的价格是多少？

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票今天的定价为29.84。它在29.84 - 29.93范围内交易，昨天的收盘价为29.87，交易量达到61。KSPY的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF目前的价值为29.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪KSPY走势。

如何购买KSPY股票？

您可以以29.84的当前价格购买KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票。订单通常设置在29.84或30.14附近，而61和-0.23%显示市场活动。立即关注KSPY的实时图表更新。

如何投资KSPY股票？

投资KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF需要考虑年度范围26.82 - 29.99和当前价格29.84。许多人在以29.84或30.14下订单之前，会比较0.30%和。实时查看KSPY价格图表，了解每日变化。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的最高价格是29.99。在26.82 - 29.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的绩效。

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF（KSPY）的最低价格为26.82。将其与当前的29.84和26.82 - 29.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KSPY股票是什么时候拆分的？

KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.87和7.13%中可见。

日范围
29.84 29.93
年范围
26.82 29.99
前一天收盘价
29.87
开盘价
29.91
卖价
29.84
买价
30.14
最低价
29.84
最高价
29.93
交易量
61
日变化
-0.10%
月变化
0.30%
6个月变化
6.95%
年变化
7.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%