KSPY: KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
今日KSPY汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.84和高点29.93进行交易。
关注KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KSPY股票今天的价格是多少？
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票今天的定价为29.84。它在29.84 - 29.93范围内交易，昨天的收盘价为29.87，交易量达到61。KSPY的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF目前的价值为29.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪KSPY走势。
如何购买KSPY股票？
您可以以29.84的当前价格购买KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票。订单通常设置在29.84或30.14附近，而61和-0.23%显示市场活动。立即关注KSPY的实时图表更新。
如何投资KSPY股票？
投资KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF需要考虑年度范围26.82 - 29.99和当前价格29.84。许多人在以29.84或30.14下订单之前，会比较0.30%和。实时查看KSPY价格图表，了解每日变化。
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的最高价格是29.99。在26.82 - 29.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF的绩效。
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF（KSPY）的最低价格为26.82。将其与当前的29.84和26.82 - 29.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KSPY股票是什么时候拆分的？
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.87和7.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.87
- 开盘价
- 29.91
- 卖价
- 29.84
- 买价
- 30.14
- 最低价
- 29.84
- 最高价
- 29.93
- 交易量
- 61
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 6.95%
- 年变化
- 7.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%