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KRYP: ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF

17.61 USD 0.28 (1.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KRYP за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.61, а максимальная — 17.84.

Следите за динамикой ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KRYP сегодня?

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) сегодня оценивается на уровне 17.61. Инструмент торгуется в пределах 17.61 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 17.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRYP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF в настоящее время оценивается в 17.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.98% и USD. Отслеживайте движения KRYP на графике в реальном времени.

Как купить акции KRYP?

Вы можете купить акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) по текущей цене 17.61. Ордера обычно размещаются около 17.61 или 17.91, тогда как 3 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRYP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KRYP?

Инвестирование в ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF предполагает учет годового диапазона 16.60 - 24.49 и текущей цены 17.61. Многие сравнивают -0.90% и -18.02% перед размещением ордеров на 17.61 или 17.91. Изучайте ежедневные изменения цены KRYP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?

Самая высокая цена ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) за последний год составила 24.49. Акции заметно колебались в пределах 16.60 - 24.49, сравнение с 17.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?

Самая низкая цена ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) за год составила 16.60. Сравнение с текущими 17.61 и 16.60 - 24.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRYP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KRYP?

В прошлом ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.89 и -25.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.61 17.84
Годовой диапазон
16.60 24.49
Предыдущее закрытие
17.89
Open
17.84
Bid
17.61
Ask
17.91
Low
17.61
High
17.84
Объем
3
Дневное изменение
-1.57%
Месячное изменение
-0.90%
6-месячное изменение
-18.02%
Годовое изменение
-25.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%