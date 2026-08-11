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KRYP: ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF
Курс KRYP за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.61, а максимальная — 17.84.
Следите за динамикой ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KRYP сегодня?
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) сегодня оценивается на уровне 17.61. Инструмент торгуется в пределах 17.61 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 17.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRYP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF в настоящее время оценивается в 17.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.98% и USD. Отслеживайте движения KRYP на графике в реальном времени.
Как купить акции KRYP?
Вы можете купить акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) по текущей цене 17.61. Ордера обычно размещаются около 17.61 или 17.91, тогда как 3 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRYP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KRYP?
Инвестирование в ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF предполагает учет годового диапазона 16.60 - 24.49 и текущей цены 17.61. Многие сравнивают -0.90% и -18.02% перед размещением ордеров на 17.61 или 17.91. Изучайте ежедневные изменения цены KRYP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?
Самая высокая цена ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) за последний год составила 24.49. Акции заметно колебались в пределах 16.60 - 24.49, сравнение с 17.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF?
Самая низкая цена ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) за год составила 16.60. Сравнение с текущими 17.61 и 16.60 - 24.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRYP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KRYP?
В прошлом ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.89 и -25.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.89
- Open
- 17.84
- Bid
- 17.61
- Ask
- 17.91
- Low
- 17.61
- High
- 17.84
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- -0.90%
- 6-месячное изменение
- -18.02%
- Годовое изменение
- -25.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%