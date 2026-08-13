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KRYP: ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF

17.63 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KRYP汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点17.63和高点17.63进行交易。

关注ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KRYP股票今天的价格是多少？

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票今天的定价为17.63。它在17.63 - 17.63范围内交易，昨天的收盘价为17.61，交易量达到1。KRYP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票是否支付股息？

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF目前的价值为17.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.89%和USD。实时查看图表以跟踪KRYP走势。

如何购买KRYP股票？

您可以以17.63的当前价格购买ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票。订单通常设置在17.63或17.93附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KRYP的实时图表更新。

如何投资KRYP股票？

投资ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF需要考虑年度范围16.60 - 24.49和当前价格17.63。许多人在以17.63或17.93下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看KRYP价格图表，了解每日变化。

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF的最高价格是24.49。在16.60 - 24.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF的绩效。

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票的最低价格是多少？

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF（KRYP）的最低价格为16.60。将其与当前的17.63和16.60 - 24.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRYP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KRYP股票是什么时候拆分的？

ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.61和-25.89%中可见。

日范围
17.63 17.63
年范围
16.60 24.49
前一天收盘价
17.61
开盘价
17.63
卖价
17.63
买价
17.93
最低价
17.63
最高价
17.63
交易量
1
日变化
0.11%
月变化
-0.79%
6个月变化
-17.92%
年变化
-25.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%