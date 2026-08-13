KRYP: ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF
今日KRYP汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点17.63和高点17.63进行交易。
关注ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KRYP股票今天的价格是多少？
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票今天的定价为17.63。它在17.63 - 17.63范围内交易，昨天的收盘价为17.61，交易量达到1。KRYP的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票是否支付股息？
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF目前的价值为17.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.89%和USD。实时查看图表以跟踪KRYP走势。
如何购买KRYP股票？
您可以以17.63的当前价格购买ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票。订单通常设置在17.63或17.93附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KRYP的实时图表更新。
如何投资KRYP股票？
投资ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF需要考虑年度范围16.60 - 24.49和当前价格17.63。许多人在以17.63或17.93下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看KRYP价格图表，了解每日变化。
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF的最高价格是24.49。在16.60 - 24.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF的绩效。
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF股票的最低价格是多少？
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF（KRYP）的最低价格为16.60。将其与当前的17.63和16.60 - 24.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRYP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KRYP股票是什么时候拆分的？
ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.61和-25.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.61
- 开盘价
- 17.63
- 卖价
- 17.63
- 买价
- 17.93
- 最低价
- 17.63
- 最高价
- 17.63
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- -0.79%
- 6个月变化
- -17.92%
- 年变化
- -25.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%