Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) сегодня оценивается на уровне 35.08. Инструмент торгуется в пределах 34.09 - 35.15, вчерашнее закрытие составило 35.25, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KROP в реальном времени.

Global X AgTech & Food Innovation ETF в настоящее время оценивается в 35.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.41% и USD. Отслеживайте движения KROP на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) по текущей цене 35.08. Ордера обычно размещаются около 35.08 или 35.38, тогда как 6 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KROP на графике в реальном времени.

Инвестирование в Global X AgTech & Food Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 33.10 - 36.71 и текущей цены 35.08. Многие сравнивают -0.51% и -4.04% перед размещением ордеров на 35.08 или 35.38. Изучайте ежедневные изменения цены KROP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X AgTech & Food Innovation ETF?

Самая высокая цена Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) за последний год составила 36.71. Акции заметно колебались в пределах 33.10 - 36.71, сравнение с 35.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X AgTech & Food Innovation ETF на графике в реальном времени.