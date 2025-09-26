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KROP: Global X AgTech & Food Innovation ETF
Курс KROP за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.09, а максимальная — 35.15.
Следите за динамикой Global X AgTech & Food Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KROP сегодня?
Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) сегодня оценивается на уровне 35.08. Инструмент торгуется в пределах 34.09 - 35.15, вчерашнее закрытие составило 35.25, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KROP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Global X AgTech & Food Innovation ETF в настоящее время оценивается в 35.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.41% и USD. Отслеживайте движения KROP на графике в реальном времени.
Как купить акции KROP?
Вы можете купить акции Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) по текущей цене 35.08. Ордера обычно размещаются около 35.08 или 35.38, тогда как 6 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KROP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KROP?
Инвестирование в Global X AgTech & Food Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 33.10 - 36.71 и текущей цены 35.08. Многие сравнивают -0.51% и -4.04% перед размещением ордеров на 35.08 или 35.38. Изучайте ежедневные изменения цены KROP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Самая высокая цена Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) за последний год составила 36.71. Акции заметно колебались в пределах 33.10 - 36.71, сравнение с 35.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X AgTech & Food Innovation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Самая низкая цена Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) за год составила 33.10. Сравнение с текущими 35.08 и 33.10 - 36.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KROP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KROP?
В прошлом Global X AgTech & Food Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.25 и -3.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.25
- Open
- 35.15
- Bid
- 35.08
- Ask
- 35.38
- Low
- 34.09
- High
- 35.15
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -0.51%
- 6-месячное изменение
- -4.04%
- Годовое изменение
- -3.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%