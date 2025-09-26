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KROP: Global X AgTech & Food Innovation ETF

35.08 USD 0.17 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KROP за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.09, а максимальная — 35.15.

Следите за динамикой Global X AgTech & Food Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KROP сегодня?

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) сегодня оценивается на уровне 35.08. Инструмент торгуется в пределах 34.09 - 35.15, вчерашнее закрытие составило 35.25, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KROP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X AgTech & Food Innovation ETF?

Global X AgTech & Food Innovation ETF в настоящее время оценивается в 35.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.41% и USD. Отслеживайте движения KROP на графике в реальном времени.

Как купить акции KROP?

Вы можете купить акции Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) по текущей цене 35.08. Ордера обычно размещаются около 35.08 или 35.38, тогда как 6 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KROP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KROP?

Инвестирование в Global X AgTech & Food Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 33.10 - 36.71 и текущей цены 35.08. Многие сравнивают -0.51% и -4.04% перед размещением ордеров на 35.08 или 35.38. Изучайте ежедневные изменения цены KROP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X AgTech & Food Innovation ETF?

Самая высокая цена Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) за последний год составила 36.71. Акции заметно колебались в пределах 33.10 - 36.71, сравнение с 35.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X AgTech & Food Innovation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X AgTech & Food Innovation ETF?

Самая низкая цена Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) за год составила 33.10. Сравнение с текущими 35.08 и 33.10 - 36.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KROP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KROP?

В прошлом Global X AgTech & Food Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.25 и -3.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.09 35.15
Годовой диапазон
33.10 36.71
Предыдущее закрытие
35.25
Open
35.15
Bid
35.08
Ask
35.38
Low
34.09
High
35.15
Объем
6
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
-4.04%
Годовое изменение
-3.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%