KROP: Global X AgTech & Food Innovation ETF
今日KROP汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点35.00和高点35.00进行交易。
关注Global X AgTech & Food Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KROP股票今天的价格是多少？
Global X AgTech & Food Innovation ETF股票今天的定价为35.00。它在35.00 - 35.00范围内交易，昨天的收盘价为35.08，交易量达到1。KROP的实时价格图表显示了这些更新。
Global X AgTech & Food Innovation ETF股票是否支付股息？
Global X AgTech & Food Innovation ETF目前的价值为35.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.63%和USD。实时查看图表以跟踪KROP走势。
如何购买KROP股票？
您可以以35.00的当前价格购买Global X AgTech & Food Innovation ETF股票。订单通常设置在35.00或35.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KROP的实时图表更新。
如何投资KROP股票？
投资Global X AgTech & Food Innovation ETF需要考虑年度范围33.10 - 36.71和当前价格35.00。许多人在以35.00或35.30下订单之前，会比较-0.74%和。实时查看KROP价格图表，了解每日变化。
Global X AgTech & Food Innovation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X AgTech & Food Innovation ETF的最高价格是36.71。在33.10 - 36.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X AgTech & Food Innovation ETF的绩效。
Global X AgTech & Food Innovation ETF股票的最低价格是多少？
Global X AgTech & Food Innovation ETF（KROP）的最低价格为33.10。将其与当前的35.00和33.10 - 36.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KROP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KROP股票是什么时候拆分的？
Global X AgTech & Food Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.08和-3.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.08
- 开盘价
- 35.00
- 卖价
- 35.00
- 买价
- 35.30
- 最低价
- 35.00
- 最高价
- 35.00
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -0.74%
- 6个月变化
- -4.26%
- 年变化
- -3.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%