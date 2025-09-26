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KROP: Global X AgTech & Food Innovation ETF

35.00 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KROP汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点35.00和高点35.00进行交易。

关注Global X AgTech & Food Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KROP新闻

常见问题解答

KROP股票今天的价格是多少？

Global X AgTech & Food Innovation ETF股票今天的定价为35.00。它在35.00 - 35.00范围内交易，昨天的收盘价为35.08，交易量达到1。KROP的实时价格图表显示了这些更新。

Global X AgTech & Food Innovation ETF股票是否支付股息？

Global X AgTech & Food Innovation ETF目前的价值为35.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.63%和USD。实时查看图表以跟踪KROP走势。

如何购买KROP股票？

您可以以35.00的当前价格购买Global X AgTech & Food Innovation ETF股票。订单通常设置在35.00或35.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KROP的实时图表更新。

如何投资KROP股票？

投资Global X AgTech & Food Innovation ETF需要考虑年度范围33.10 - 36.71和当前价格35.00。许多人在以35.00或35.30下订单之前，会比较-0.74%和。实时查看KROP价格图表，了解每日变化。

Global X AgTech & Food Innovation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X AgTech & Food Innovation ETF的最高价格是36.71。在33.10 - 36.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X AgTech & Food Innovation ETF的绩效。

Global X AgTech & Food Innovation ETF股票的最低价格是多少？

Global X AgTech & Food Innovation ETF（KROP）的最低价格为33.10。将其与当前的35.00和33.10 - 36.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KROP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KROP股票是什么时候拆分的？

Global X AgTech & Food Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.08和-3.63%中可见。

日范围
35.00 35.00
年范围
33.10 36.71
前一天收盘价
35.08
开盘价
35.00
卖价
35.00
买价
35.30
最低价
35.00
最高价
35.00
交易量
1
日变化
-0.23%
月变化
-0.74%
6个月变化
-4.26%
年变化
-3.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%