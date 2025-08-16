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KRMA: Global X Conscious Companies ETF

47.82 USD 0.32 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KRMA за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.70, а максимальная — 47.82.

Следите за динамикой Global X Conscious Companies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KRMA сегодня?

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) сегодня оценивается на уровне 47.82. Инструмент торгуется в пределах 47.70 - 47.82, вчерашнее закрытие составило 47.50, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Conscious Companies ETF?

Global X Conscious Companies ETF в настоящее время оценивается в 47.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.84% и USD. Отслеживайте движения KRMA на графике в реальном времени.

Как купить акции KRMA?

Вы можете купить акции Global X Conscious Companies ETF (KRMA) по текущей цене 47.82. Ордера обычно размещаются около 47.82 или 48.12, тогда как 6 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KRMA?

Инвестирование в Global X Conscious Companies ETF предполагает учет годового диапазона 40.38 - 49.04 и текущей цены 47.82. Многие сравнивают 2.14% и 9.53% перед размещением ордеров на 47.82 или 48.12. Изучайте ежедневные изменения цены KRMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Conscious Companies ETF?

Самая высокая цена Global X Conscious Companies ETF (KRMA) за последний год составила 49.04. Акции заметно колебались в пределах 40.38 - 49.04, сравнение с 47.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Conscious Companies ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Conscious Companies ETF?

Самая низкая цена Global X Conscious Companies ETF (KRMA) за год составила 40.38. Сравнение с текущими 47.82 и 40.38 - 49.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KRMA?

В прошлом Global X Conscious Companies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.50 и 17.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.70 47.82
Годовой диапазон
40.38 49.04
Предыдущее закрытие
47.50
Open
47.76
Bid
47.82
Ask
48.12
Low
47.70
High
47.82
Объем
6
Дневное изменение
0.67%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
9.53%
Годовое изменение
17.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%