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KRMA: Global X Conscious Companies ETF
Курс KRMA за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.70, а максимальная — 47.82.
Следите за динамикой Global X Conscious Companies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KRMA сегодня?
Global X Conscious Companies ETF (KRMA) сегодня оценивается на уровне 47.82. Инструмент торгуется в пределах 47.70 - 47.82, вчерашнее закрытие составило 47.50, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Conscious Companies ETF?
Global X Conscious Companies ETF в настоящее время оценивается в 47.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.84% и USD. Отслеживайте движения KRMA на графике в реальном времени.
Как купить акции KRMA?
Вы можете купить акции Global X Conscious Companies ETF (KRMA) по текущей цене 47.82. Ордера обычно размещаются около 47.82 или 48.12, тогда как 6 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KRMA?
Инвестирование в Global X Conscious Companies ETF предполагает учет годового диапазона 40.38 - 49.04 и текущей цены 47.82. Многие сравнивают 2.14% и 9.53% перед размещением ордеров на 47.82 или 48.12. Изучайте ежедневные изменения цены KRMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Conscious Companies ETF?
Самая высокая цена Global X Conscious Companies ETF (KRMA) за последний год составила 49.04. Акции заметно колебались в пределах 40.38 - 49.04, сравнение с 47.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Conscious Companies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Conscious Companies ETF?
Самая низкая цена Global X Conscious Companies ETF (KRMA) за год составила 40.38. Сравнение с текущими 47.82 и 40.38 - 49.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KRMA?
В прошлом Global X Conscious Companies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.50 и 17.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.50
- Open
- 47.76
- Bid
- 47.82
- Ask
- 48.12
- Low
- 47.70
- High
- 47.82
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 9.53%
- Годовое изменение
- 17.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%