Курс KRMA за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.70, а максимальная — 47.82.

Следите за динамикой Global X Conscious Companies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.