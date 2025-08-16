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KRMA: Global X Conscious Companies ETF

47.82 USD 0.32 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KRMA汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点47.70和高点47.82进行交易。

关注Global X Conscious Companies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
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KRMA新闻

常见问题解答

KRMA股票今天的价格是多少？

Global X Conscious Companies ETF股票今天的定价为47.82。它在47.70 - 47.82范围内交易，昨天的收盘价为47.50，交易量达到6。KRMA的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Conscious Companies ETF股票是否支付股息？

Global X Conscious Companies ETF目前的价值为47.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.84%和USD。实时查看图表以跟踪KRMA走势。

如何购买KRMA股票？

您可以以47.82的当前价格购买Global X Conscious Companies ETF股票。订单通常设置在47.82或48.12附近，而6和0.13%显示市场活动。立即关注KRMA的实时图表更新。

如何投资KRMA股票？

投资Global X Conscious Companies ETF需要考虑年度范围40.38 - 49.04和当前价格47.82。许多人在以47.82或48.12下订单之前，会比较2.14%和。实时查看KRMA价格图表，了解每日变化。

Global X Conscious Companies ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Conscious Companies ETF的最高价格是49.04。在40.38 - 49.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Conscious Companies ETF的绩效。

Global X Conscious Companies ETF股票的最低价格是多少？

Global X Conscious Companies ETF（KRMA）的最低价格为40.38。将其与当前的47.82和40.38 - 49.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KRMA股票是什么时候拆分的？

Global X Conscious Companies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.50和17.84%中可见。

日范围
47.70 47.82
年范围
40.38 49.04
前一天收盘价
47.50
开盘价
47.76
卖价
47.82
买价
48.12
最低价
47.70
最高价
47.82
交易量
6
日变化
0.67%
月变化
2.14%
6个月变化
9.53%
年变化
17.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%