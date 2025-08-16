KRMA股票今天的价格是多少？ Global X Conscious Companies ETF股票今天的定价为47.82。它在47.70 - 47.82范围内交易，昨天的收盘价为47.50，交易量达到6。KRMA的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Conscious Companies ETF股票是否支付股息？ Global X Conscious Companies ETF目前的价值为47.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.84%和USD。实时查看图表以跟踪KRMA走势。

如何购买KRMA股票？ 您可以以47.82的当前价格购买Global X Conscious Companies ETF股票。订单通常设置在47.82或48.12附近，而6和0.13%显示市场活动。立即关注KRMA的实时图表更新。

如何投资KRMA股票？ 投资Global X Conscious Companies ETF需要考虑年度范围40.38 - 49.04和当前价格47.82。许多人在以47.82或48.12下订单之前，会比较2.14%和。实时查看KRMA价格图表，了解每日变化。

Global X Conscious Companies ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Conscious Companies ETF的最高价格是49.04。在40.38 - 49.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Conscious Companies ETF的绩效。

Global X Conscious Companies ETF股票的最低价格是多少？ Global X Conscious Companies ETF（KRMA）的最低价格为40.38。将其与当前的47.82和40.38 - 49.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。