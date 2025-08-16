KRMA: Global X Conscious Companies ETF
今日KRMA汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点47.70和高点47.82进行交易。
关注Global X Conscious Companies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KRMA股票今天的价格是多少？
Global X Conscious Companies ETF股票今天的定价为47.82。它在47.70 - 47.82范围内交易，昨天的收盘价为47.50，交易量达到6。KRMA的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Conscious Companies ETF股票是否支付股息？
Global X Conscious Companies ETF目前的价值为47.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.84%和USD。实时查看图表以跟踪KRMA走势。
如何购买KRMA股票？
您可以以47.82的当前价格购买Global X Conscious Companies ETF股票。订单通常设置在47.82或48.12附近，而6和0.13%显示市场活动。立即关注KRMA的实时图表更新。
如何投资KRMA股票？
投资Global X Conscious Companies ETF需要考虑年度范围40.38 - 49.04和当前价格47.82。许多人在以47.82或48.12下订单之前，会比较2.14%和。实时查看KRMA价格图表，了解每日变化。
Global X Conscious Companies ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Conscious Companies ETF的最高价格是49.04。在40.38 - 49.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Conscious Companies ETF的绩效。
Global X Conscious Companies ETF股票的最低价格是多少？
Global X Conscious Companies ETF（KRMA）的最低价格为40.38。将其与当前的47.82和40.38 - 49.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KRMA股票是什么时候拆分的？
Global X Conscious Companies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.50和17.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.50
- 开盘价
- 47.76
- 卖价
- 47.82
- 买价
- 48.12
- 最低价
- 47.70
- 最高价
- 47.82
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- 9.53%
- 年变化
- 17.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%