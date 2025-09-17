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KRBN: KraneShares Global Carbon Strategy ETF

34.28 USD 0.20 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KRBN за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.01, а максимальная — 34.30.

Следите за динамикой KraneShares Global Carbon Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KRBN сегодня?

KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) сегодня оценивается на уровне 34.28. Инструмент торгуется в пределах 34.01 - 34.30, вчерашнее закрытие составило 34.48, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRBN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Global Carbon Strategy ETF?

KraneShares Global Carbon Strategy ETF в настоящее время оценивается в 34.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.24% и USD. Отслеживайте движения KRBN на графике в реальном времени.

Как купить акции KRBN?

Вы можете купить акции KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) по текущей цене 34.28. Ордера обычно размещаются около 34.28 или 34.58, тогда как 9 и 0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRBN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KRBN?

Инвестирование в KraneShares Global Carbon Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 27.00 - 36.50 и текущей цены 34.28. Многие сравнивают 2.42% и 16.72% перед размещением ордеров на 34.28 или 34.58. Изучайте ежедневные изменения цены KRBN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Global Carbon Strategy ETF?

Самая высокая цена KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) за последний год составила 36.50. Акции заметно колебались в пределах 27.00 - 36.50, сравнение с 34.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Global Carbon Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Global Carbon Strategy ETF?

Самая низкая цена KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) за год составила 27.00. Сравнение с текущими 34.28 и 27.00 - 36.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRBN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KRBN?

В прошлом KraneShares Global Carbon Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.48 и 9.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.01 34.30
Годовой диапазон
27.00 36.50
Предыдущее закрытие
34.48
Open
34.01
Bid
34.28
Ask
34.58
Low
34.01
High
34.30
Объем
9
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
16.72%
Годовое изменение
9.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%