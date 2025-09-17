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KRBN: KraneShares Global Carbon Strategy ETF

34.28 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KRBN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.23和高点34.50进行交易。

关注KraneShares Global Carbon Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRBN新闻

常见问题解答

KRBN股票今天的价格是多少？

KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票今天的定价为34.28。它在34.23 - 34.50范围内交易，昨天的收盘价为34.28，交易量达到5。KRBN的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票是否支付股息？

KraneShares Global Carbon Strategy ETF目前的价值为34.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.24%和USD。实时查看图表以跟踪KRBN走势。

如何购买KRBN股票？

您可以以34.28的当前价格购买KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票。订单通常设置在34.28或34.58附近，而5和-0.64%显示市场活动。立即关注KRBN的实时图表更新。

如何投资KRBN股票？

投资KraneShares Global Carbon Strategy ETF需要考虑年度范围27.00 - 36.50和当前价格34.28。许多人在以34.28或34.58下订单之前，会比较2.42%和。实时查看KRBN价格图表，了解每日变化。

KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Global Carbon Strategy ETF的最高价格是36.50。在27.00 - 36.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Global Carbon Strategy ETF的绩效。

KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Global Carbon Strategy ETF（KRBN）的最低价格为27.00。将其与当前的34.28和27.00 - 36.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KRBN股票是什么时候拆分的？

KraneShares Global Carbon Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.28和9.24%中可见。

日范围
34.23 34.50
年范围
27.00 36.50
前一天收盘价
34.28
开盘价
34.50
卖价
34.28
买价
34.58
最低价
34.23
最高价
34.50
交易量
5
日变化
0.00%
月变化
2.42%
6个月变化
16.72%
年变化
9.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%