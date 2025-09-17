KRBN: KraneShares Global Carbon Strategy ETF
今日KRBN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.23和高点34.50进行交易。
关注KraneShares Global Carbon Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KRBN股票今天的价格是多少？
KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票今天的定价为34.28。它在34.23 - 34.50范围内交易，昨天的收盘价为34.28，交易量达到5。KRBN的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票是否支付股息？
KraneShares Global Carbon Strategy ETF目前的价值为34.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.24%和USD。实时查看图表以跟踪KRBN走势。
如何购买KRBN股票？
您可以以34.28的当前价格购买KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票。订单通常设置在34.28或34.58附近，而5和-0.64%显示市场活动。立即关注KRBN的实时图表更新。
如何投资KRBN股票？
投资KraneShares Global Carbon Strategy ETF需要考虑年度范围27.00 - 36.50和当前价格34.28。许多人在以34.28或34.58下订单之前，会比较2.42%和。实时查看KRBN价格图表，了解每日变化。
KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Global Carbon Strategy ETF的最高价格是36.50。在27.00 - 36.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Global Carbon Strategy ETF的绩效。
KraneShares Global Carbon Strategy ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Global Carbon Strategy ETF（KRBN）的最低价格为27.00。将其与当前的34.28和27.00 - 36.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KRBN股票是什么时候拆分的？
KraneShares Global Carbon Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.28和9.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.28
- 开盘价
- 34.50
- 卖价
- 34.28
- 买价
- 34.58
- 最低价
- 34.23
- 最高价
- 34.50
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.42%
- 6个月变化
- 16.72%
- 年变化
- 9.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%