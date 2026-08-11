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KRAQ: Krakacquisition Corp
Курс KRAQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Krakacquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KRAQ сегодня?
Krakacquisition Corp (KRAQ) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Krakacquisition Corp?
Krakacquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения KRAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции KRAQ?
Вы можете купить акции Krakacquisition Corp (KRAQ) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KRAQ?
Инвестирование в Krakacquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.78 - 10.04 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.30% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены KRAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Krakacquisition Corp?
Самая высокая цена Krakacquisition Corp (KRAQ) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 10.04, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Krakacquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Krakacquisition Corp?
Самая низкая цена Krakacquisition Corp (KRAQ) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 10.02 и 9.78 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KRAQ?
В прошлом Krakacquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.02
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.01
- High
- 10.02
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%