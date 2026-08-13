KRAQ股票今天的价格是多少？ Krakacquisition Corp股票今天的定价为10.02。它在10.01 - 10.02范围内交易，昨天的收盘价为10.02，交易量达到4。KRAQ的实时价格图表显示了这些更新。

Krakacquisition Corp股票是否支付股息？ Krakacquisition Corp目前的价值为10.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪KRAQ走势。

如何购买KRAQ股票？ 您可以以10.02的当前价格购买Krakacquisition Corp股票。订单通常设置在10.02或10.32附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注KRAQ的实时图表更新。

如何投资KRAQ股票？ 投资Krakacquisition Corp需要考虑年度范围9.78 - 10.04和当前价格10.02。许多人在以10.02或10.32下订单之前，会比较0.30%和。实时查看KRAQ价格图表，了解每日变化。

Krakacquisition Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Krakacquisition Corp的最高价格是10.04。在9.78 - 10.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Krakacquisition Corp的绩效。

Krakacquisition Corp股票的最低价格是多少？ Krakacquisition Corp（KRAQ）的最低价格为9.78。将其与当前的10.02和9.78 - 10.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。