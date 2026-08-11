- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KQQQ: Kurv Technology Titans Select ETF
Курс KQQQ за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.36, а максимальная — 29.60.
Следите за динамикой Kurv Technology Titans Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KQQQ сегодня?
Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) сегодня оценивается на уровне 29.44. Инструмент торгуется в пределах 29.36 - 29.60, вчерашнее закрытие составило 29.47, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KQQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Technology Titans Select ETF?
Kurv Technology Titans Select ETF в настоящее время оценивается в 29.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.23% и USD. Отслеживайте движения KQQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции KQQQ?
Вы можете купить акции Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) по текущей цене 29.44. Ордера обычно размещаются около 29.44 или 29.74, тогда как 84 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KQQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KQQQ?
Инвестирование в Kurv Technology Titans Select ETF предполагает учет годового диапазона 23.13 - 31.84 и текущей цены 29.44. Многие сравнивают 3.33% и 16.83% перед размещением ордеров на 29.44 или 29.74. Изучайте ежедневные изменения цены KQQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kurv Technology Titans Select ETF?
Самая высокая цена Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) за последний год составила 31.84. Акции заметно колебались в пределах 23.13 - 31.84, сравнение с 29.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Technology Titans Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kurv Technology Titans Select ETF?
Самая низкая цена Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) за год составила 23.13. Сравнение с текущими 29.44 и 23.13 - 31.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KQQQ?
В прошлом Kurv Technology Titans Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.47 и 13.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.47
- Open
- 29.36
- Bid
- 29.44
- Ask
- 29.74
- Low
- 29.36
- High
- 29.60
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 3.33%
- 6-месячное изменение
- 16.83%
- Годовое изменение
- 13.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%