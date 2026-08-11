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KQQQ: Kurv Technology Titans Select ETF

29.44 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KQQQ за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.36, а максимальная — 29.60.

Следите за динамикой Kurv Technology Titans Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KQQQ сегодня?

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) сегодня оценивается на уровне 29.44. Инструмент торгуется в пределах 29.36 - 29.60, вчерашнее закрытие составило 29.47, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KQQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Technology Titans Select ETF?

Kurv Technology Titans Select ETF в настоящее время оценивается в 29.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.23% и USD. Отслеживайте движения KQQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции KQQQ?

Вы можете купить акции Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) по текущей цене 29.44. Ордера обычно размещаются около 29.44 или 29.74, тогда как 84 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KQQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KQQQ?

Инвестирование в Kurv Technology Titans Select ETF предполагает учет годового диапазона 23.13 - 31.84 и текущей цены 29.44. Многие сравнивают 3.33% и 16.83% перед размещением ордеров на 29.44 или 29.74. Изучайте ежедневные изменения цены KQQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kurv Technology Titans Select ETF?

Самая высокая цена Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) за последний год составила 31.84. Акции заметно колебались в пределах 23.13 - 31.84, сравнение с 29.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Technology Titans Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kurv Technology Titans Select ETF?

Самая низкая цена Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) за год составила 23.13. Сравнение с текущими 29.44 и 23.13 - 31.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KQQQ?

В прошлом Kurv Technology Titans Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.47 и 13.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.36 29.60
Годовой диапазон
23.13 31.84
Предыдущее закрытие
29.47
Open
29.36
Bid
29.44
Ask
29.74
Low
29.36
High
29.60
Объем
84
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
3.33%
6-месячное изменение
16.83%
Годовое изменение
13.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%