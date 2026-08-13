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KQQQ: Kurv Technology Titans Select ETF

29.21 USD 0.23 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KQQQ汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点29.13和高点29.67进行交易。

关注Kurv Technology Titans Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KQQQ股票今天的价格是多少？

Kurv Technology Titans Select ETF股票今天的定价为29.21。它在29.13 - 29.67范围内交易，昨天的收盘价为29.44，交易量达到75。KQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Kurv Technology Titans Select ETF股票是否支付股息？

Kurv Technology Titans Select ETF目前的价值为29.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.35%和USD。实时查看图表以跟踪KQQQ走势。

如何购买KQQQ股票？

您可以以29.21的当前价格购买Kurv Technology Titans Select ETF股票。订单通常设置在29.21或29.51附近，而75和-1.55%显示市场活动。立即关注KQQQ的实时图表更新。

如何投资KQQQ股票？

投资Kurv Technology Titans Select ETF需要考虑年度范围23.13 - 31.84和当前价格29.21。许多人在以29.21或29.51下订单之前，会比较2.53%和。实时查看KQQQ价格图表，了解每日变化。

Kurv Technology Titans Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kurv Technology Titans Select ETF的最高价格是31.84。在23.13 - 31.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv Technology Titans Select ETF的绩效。

Kurv Technology Titans Select ETF股票的最低价格是多少？

Kurv Technology Titans Select ETF（KQQQ）的最低价格为23.13。将其与当前的29.21和23.13 - 31.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KQQQ股票是什么时候拆分的？

Kurv Technology Titans Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.44和12.35%中可见。

日范围
29.13 29.67
年范围
23.13 31.84
前一天收盘价
29.44
开盘价
29.67
卖价
29.21
买价
29.51
最低价
29.13
最高价
29.67
交易量
75
日变化
-0.78%
月变化
2.53%
6个月变化
15.91%
年变化
12.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%