KQQQ: Kurv Technology Titans Select ETF
今日KQQQ汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点29.13和高点29.67进行交易。
关注Kurv Technology Titans Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KQQQ股票今天的价格是多少？
Kurv Technology Titans Select ETF股票今天的定价为29.21。它在29.13 - 29.67范围内交易，昨天的收盘价为29.44，交易量达到75。KQQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Kurv Technology Titans Select ETF股票是否支付股息？
Kurv Technology Titans Select ETF目前的价值为29.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.35%和USD。实时查看图表以跟踪KQQQ走势。
如何购买KQQQ股票？
您可以以29.21的当前价格购买Kurv Technology Titans Select ETF股票。订单通常设置在29.21或29.51附近，而75和-1.55%显示市场活动。立即关注KQQQ的实时图表更新。
如何投资KQQQ股票？
投资Kurv Technology Titans Select ETF需要考虑年度范围23.13 - 31.84和当前价格29.21。许多人在以29.21或29.51下订单之前，会比较2.53%和。实时查看KQQQ价格图表，了解每日变化。
Kurv Technology Titans Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kurv Technology Titans Select ETF的最高价格是31.84。在23.13 - 31.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv Technology Titans Select ETF的绩效。
Kurv Technology Titans Select ETF股票的最低价格是多少？
Kurv Technology Titans Select ETF（KQQQ）的最低价格为23.13。将其与当前的29.21和23.13 - 31.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KQQQ股票是什么时候拆分的？
Kurv Technology Titans Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.44和12.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.44
- 开盘价
- 29.67
- 卖价
- 29.21
- 买价
- 29.51
- 最低价
- 29.13
- 最高价
- 29.67
- 交易量
- 75
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 2.53%
- 6个月变化
- 15.91%
- 年变化
- 12.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%