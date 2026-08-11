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KPHO: KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

23.02 USD 0.91 (4.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KPHO за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.02, а максимальная — 23.02.

Следите за динамикой KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KPHO сегодня?

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) сегодня оценивается на уровне 23.02. Инструмент торгуется в пределах 23.02 - 23.02, вчерашнее закрытие составило 22.11, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KPHO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF в настоящее время оценивается в 23.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.12% и USD. Отслеживайте движения KPHO на графике в реальном времени.

Как купить акции KPHO?

Вы можете купить акции KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) по текущей цене 23.02. Ордера обычно размещаются около 23.02 или 23.32, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KPHO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KPHO?

Инвестирование в KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF предполагает учет годового диапазона 20.87 - 26.38 и текущей цены 23.02. Многие сравнивают 4.02% и -8.54% перед размещением ордеров на 23.02 или 23.32. Изучайте ежедневные изменения цены KPHO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) за последний год составила 26.38. Акции заметно колебались в пределах 20.87 - 26.38, сравнение с 22.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) за год составила 20.87. Сравнение с текущими 23.02 и 20.87 - 26.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KPHO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KPHO?

В прошлом KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.11 и -9.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.02 23.02
Годовой диапазон
20.87 26.38
Предыдущее закрытие
22.11
Open
23.02
Bid
23.02
Ask
23.32
Low
23.02
High
23.02
Объем
1
Дневное изменение
4.12%
Месячное изменение
4.02%
6-месячное изменение
-8.54%
Годовое изменение
-9.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%